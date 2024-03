Santpedor posarà el nom del cantant Ferran Gallart a un espai del poble

L’Ajuntament de Santpedor ha acordat afegir a la popularment coneguda com a Placeta del Born el nom de Ferran Gallart Salas, arran d’una petició promoguda per l’Associació Ateneu Popular Ca la Teia. Així doncs, la placeta que està situada al barri antic, just darrere de la plaça Gran, passarà a dir-se Placeta del Born Ferran Gallart Salas. Així ho ha aprovat per unanimitat el ple municipal, en una sessió celebrada aquest dimarts.

El cantant santpedorenc, qui va ser vocalista i ànima dels Strombers, va morir el setembre passat a l'edat de 50 anys a causa d'un càncer. Al novembre, amics i familiars van organitzar a Valls de Torroella una gran festa major en homenatge a la seva figura.

Fonts del consistori han destacat que el vessant artístic de Ferran Gallart es caracteritzava per no haver-se deslligat mai dels carrers, com és el cas de la Placeta del Born. I que el canvi de nom «posa de manifest la importància de la cultura i de les festes amb arrelament popular com a essència del poble». Un cop es va aprovar el dictamen, els regidors i regidores i el públic assistent van omplir la Capella amb aplaudiments.

Altres temes del ple

En aquest mateix ple també es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Entre altres, la modificació inclou algunes correccions del redactat i l’augment de bonificacions en diversos casos. En són algun exemple les reduccions del 50% per a instal·lacions o obres de reforma per establiments comercials i serveis; del 90% en les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat; així com la reducció del 90% per instal·lacions de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. També hi haurà una bonificació del 50% per a la reforma d’habitatges per a lloguer social i del 70% per obres realitzades per administracions públiques que siguin de caràcter cultural, educatiu, històric, artístic o d’ús públic o social.

La moció de SEAM no prospera

L’ordre del dia incloïa tres dictàmens més i quatre propostes de moció. Així, l’Ajuntament aprovava per unanimitat la sol·licitud per prorrogar el conveni de places per a l’any 2025 entre la Residència Municipal Can Jorba i el Departament de Drets Socials de la Generalitat. Actualment, la residència municipal compta amb 30 places públiques per a la residència i dues places públiques com a centre de dia.

La moció de traslladar la biblioteca Pare Ignasi Casanovas a l'edifici de Cal Clarassó o consulta popular a la ciutadania presentada pel grup municipal de SEAM, es va desestimar, amb els 7 vots en contra d’ERC, SxS i 6 vots a favor per part de SEAM i la CUP.

Una votació del ple d'aquest dimarts / AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

La moció per la gestió responsable de l’aigua i la revocació de la concessió d’aigua a ICL-Iberia, proposada per la CUP-Amunt i ERC, va prosperar amb les abstencions per part de SEAM. També es va aprovar la moció amb motiu del Dia Internacional de la Dona, aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona, amb 11 vots a favor per part d’ERC, SxS i SEAM i 2 abstencions per part de la CUP. La moció referma el compromís de l’Ajuntament per treballar en la construcció de municipis feministes.

Es va aprovar per unanimitat la moció de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària proposada pel grup municipal CUP-Amunt i ERC.