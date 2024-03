El principal grup de l’oposició de Santpedor proposa traslladar la biblioteca a Cal Clarassó

El principal grup de l’oposició a l’Ajuntament de Santpedor, Santpedor És un Altre Món (SEAM), presentarà en el ple de març una moció que plantejarà traslladar a l’antiga fàbrica rehabilitada de Cal Clarassó la biblioteca municipal Pare Ignasi Casanovas, que actualment comparteix edifici amb el CAP a la Plaça de la Pau. La moció del grup municipalista proposarà que l’última paraula sobre el nou equipament, situat al carrer Doctor Antoni Vila, al nucli antic del poble, la tinguin els santpedorencs, que decideixin a través d’una consulta popular quin ús ha de tenir.

Segons la formació, la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Clarassó «és un projecte que va començar el 2018 i que a hores d’ara, sis anys després, l'equip de govern d'Esquerra Republicana i Sumem per Santpedor encara no ha aclarit què s’hi farà ni tampoc quan es preveu inaugurar». Apunta també que «el govern municipal fins ara ha declarat que vol que sigui un espai sociocultural polivalent, però no ha concretat quines activitats acollirà». Segons assegura SEAM, l’obra de rehabilitació de l’edifici està pendent de l’última fase, que és la instal·lació del mobiliari, i als pressupostos municipals d’aquest 2024 s’hi ha inclòs una partida per invertir 40.000 euros per construir-hi una cuina, «sense explicar-se’n la finalitat».

SEAM considera que Cal Clarassó «seria un edifici ideal per acollir la biblioteca municipal, perquè en la ubicació actual, en un soterrani, està mancada d’espai i, en canvi, en la fàbrica rehabilitada, de 2.000 metres quadrats i amb un pati interior, tindria molta més capacitat per organitzar activitats i guanyaria centralitat i visibilitat». D’altra banda, creu que el trasllat de la biblioteca «alliberaria un espai necessari per al CAP, que està en vies d’esdevenir Àrea Bàsica de Salut, cosa que implicarà que s’hauran d’ampliar serveis». Actualment, segons la formació, el Centre d’Atenció Primària «ja té problemes d’espai, i ha hagut d’instal·lar un mòdul a la via pública per poder disposar de més sales».

En aquest sentit, el portaveu del grup municipalista, Daniel Davins, assegura que «la finalitat de la nostra proposta és desencallar aquest projecte no perquè sí, sinó perquè un cop hem detectat les necessitats que té el nostre poble pensem que no es tracta de sumar una nova sala polivalent, sinó alliberar l’espai de la biblioteca per fer més gran el CAP i traslladar-la a Cal Clarassó, ja que ens consta que també té manca d’espai».

Un espai polivalent

L’Ajuntament de Santpedor va enllestir l’any passat la segona i última fase de les obres de reforma de l’antiga fàbrica de Cal Clarassó, que ha d’esdevenir un espai sociocultural i intergeneracional al servei d’entitats i pensat per acollir activitats per a tots els públics. L’edifici, de dues plantes, té pendent ara l’equipament i el mobiliari com a últim pas abans de poder obrir.