Sant Joan aprova la futura implantació del porta a porta, amb la crítica del PSC

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat la implantació del sistema porta a porta per a la recollida de residus municipals, en substitució del model convencional actual d’illes de contenidors, decisió que va avançar Regió7 a mitjan febrer. Ara ha estat el ple municipal (celebrat aquest dijous) el que ha acordat formalment tirar endavant aquest sistema, proposta que ha prosperat amb el suport no només de l’equip de govern format pel pacte entre Alternativa i Compromís per Sant Joan, sinó també de dos partits de l’oposició, Junts i ERC, mentre que el PSC s’hi ha pronunciat en contra perquè era partidari del sistema basat en contenidors amb accés restringit i personalitzat amb targeta.

Tal com va explicar aquest diari, Sant Joan de Vilatorrada apostarà finalment per la recollida de residus porta a porta, però la combinarà amb «bústies» intel·ligents, equiparables als contenidors tancats, a les zones amb més densitat d’habitatges. Després d’analitzar els diferents informes tècnics, l’equip de govern (Alternativa per Sant Joan i Compromís) s’ha decantat per un model mixt que considera que satisfà totes les particularitats d’un municipi de les seves dimensions.

80 illes

El municipi de Sant Joan disposa, amb el sistema de contenidors convencionals, d’un total de 80 illes amb les diferents fraccions i té un índex de reciclatge de prop del 50%. Per anar cap a un model de recollida avançat, el govern de Sant Joan, a través de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que és qui gestiona la recollida de residus a la població, ha estat estudiant en els darrers mesos quin dels dos principals sistemes d’alt rendiment, el porta a porta o els contenidors tancats, era el més idoni per a la població. El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Joan, Toni Dorado, assegurava quan es va prendre la decisió que, després de considerar els informes, l’experiència d’altres municipis i les aportacions de la ciutadania, havien arribat a la conclusió que «el més adient és un model combinat de porta a porta amb tancaments intel·ligents».

Crítica del PSC

Qui en discrepa, però, és el PSC, formació que en el mandat anterior havia format part de l’equip de govern amb Alternativa per Sant Joan. Per als socialistes, el model escollit «no s’adapta a les necessitats específiques del municipi, on la majoria d’habitatges són blocs de pisos». Consideren que abans d’adoptar «un model tan restrictiu», hi ha marge per «explorar alternatives com el model de contenidors intel·ligents, que permetria a cada veí i veïna disposar d’una targeta per obrir els contenidors, flexibilitzant els horaris d’ús i assolint percentatges molt similars de reciclatge». Un sistema que consideren «més pràctic i còmode», que el porta a porta, que recorden que suposa «la recollida de residus davant de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció, amb l’excepció d’alguns blocs de pisos amb major nombre d’habitatges, on es pretén instal·lar bústies per deixar les escombraries». Argumenten que l’alternativa que ells veuen millor «evitaria haver d’acumular bosses diàriament tant a domicilis com a la via pública».

La portaveu del grup municipal, Elia Tortolero, alerta també del risc d’augment «de la deixadesa i brutícia al municipi», atès que, diu, «en l’actualitat Sant Joan pateix sovint actes vandàlics en contenidors, o l’abocament de deixalles en punts no autoritzats».

També s’ha mostrat crítica amb el procés que Alternativa i Compromís han dut a terme per adoptar aquesta decisió. Els regidors del PSC afirmen que el govern ha «simulat» fer partícips de la decisió a l’oposició, però que «ja ho tenien tot decidit». A més, Tortolero acusa Alternativa, amb qui va governar en coalició en l’anterior mandat, de no tenir criteri propi. Segons la portaveu, «ni l’alcalde ni el seu grup havien mostrat mai la seva preferència pel model que volen implantar. Sorprèn veure que ara rebutgen el model que abans defensaven».

Amb la proposta aprovada per ple, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ja podrà iniciar la redacció del plec de condicions per al contracte. El govern treballa amb la idea de poder implantar el model aquest mateix any o, a molt estirar, a principi del vinent.