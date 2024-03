Fonollosa portarà les Caramelles pels nuclis i les cases de pagès el cap de setmana

El municipi de Fonollosa es prepara un any més per viure les tradicionals celebracions de les Caramelles, que al llarg del cap de setmana es deixaran sentir per tots els nuclis i per cases de pagès del terme, de la mà de les ACR de Fonollosa i de Fals, i l'ACV de Camps.

Dissabte de 8 del matí a 10 del vespre, actuaran per les cases i barris del poble de Fonollosa, i a 2/4 de 7 de la tarda també ho faran al Raval de la Solana. L'endemà, hi haurà més dispersió d'actuacions. A Camps, hi haurà missa a les 11 del matí, i després balls i cançons a la plaça del Casal, a les 12 del migdia i a 2/4 de 7 de la tarda. A Fals, l'horari d'actuacions serà a 2/4 d'1 la plaça de l'Església, i a les 8 del vespre al Casal. També actuaran al nucli de Fonollosa, de 10 del matí a 12 del migdia, incloent-hi les places Sant Jordi i 1 d'Octubre, i l'Era; i a les 6 de la tarda hi haurà el tradicional galop des de la plaça Sant Jordi fins a la plaça de l'Era, per donar lloc a l'última ballada i cantada de tots els grups, mentre que a 2/4 de 8 del vespre hi haurà un ball amb Dj. Finalment, a Canet de Fals actuaran diumenge a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila.