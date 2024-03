L’empresa avinyonenca de licors naturals Xarrup 6,5 obté dos nous reconeixements internacionals

El licor de plàtan, en la categoria de licor de fruites, i l’aperitiu 3 Glops, en la d’espirituosos, de la marca avinyonenca Xarrup 6,5 han estat guardonats amb una medalla de plata i una d'or, respectivament, al prestigiós Concurs Internacional de Lió (França), que selecciona els millors vins, cerveses i espirituosos del món. Fa dos anys, el mateix concurs ja va premiar el seu licor de marialluïsa amb una medalla d’or.

El concurs internacional de Lió, que compta amb participants i jurats de tot el món, que caten i avaluen vins, cerveses i espirituosos, ha premiat de nou la marca avinyonenca de licors Xarrup 6,5. En aquesta ocasió, la competició, que es va celebrar el cap de setmana passat a la localitat francesa, va atorgar la medalla de plata al licor de plàtan, en la categoria de licors de fruita, i la medalla d’or a l’aperitiu 3 Glops, a l’apartat d’espirituosos.

Cinc guardons en dos anys

Aquestes dues medalles se sumen a la que la marca del Bages ja va aconseguir fa un parell d’anys en el mateix certamen amb el licor de Maria Lluïsa, que es va endur la medalla d’or en la categoria de licors d’herbes. D’altra banda, l’any passat, els licors avinyonencs van obtenir dos reconeixements internacionals més a la Women’s International Trophy 2023, un concurs de cerveses, vins i begudes espirituoses que té lloc cada any a Frankfurt, on el jurat està compost exclusivament per dones. Allà van aconseguir la medalla d’or al Xarrup de Llimona i la medalla de plata al de timó.

Una extensa varietat de licors

Nascuda de la iniciativa de dos socis l’any 2020, Domènec Casals i Jordi Clotet, la marca avinyonenca compta amb una extensa varietat de licors naturals i artesanals a base de fruites i plantes, entre els quals n'hi ha de taronja, llimona, plàtan, sajolida, timó, regalèssia o de pastís de Marsella, que comercialitzen a través de punts de venda físics, en fires i mercats, i de la seva pàgina web: www.xarrup.cat.