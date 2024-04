La Fira d'Artés guanya poder de convocatòria amb públic de fora de la comarca

La Fira d'Artés ha tancat aquest diumenge una edició en què ha recuperat l'embranzida que havia perdut amb els anys de la pandèmia amb una gran resposta per part del públic. La bona afluència de visitants s'ha traduït amb un nivell de vendes favorable, sobretot en l'àmbit de l'automoció. També ha estat una edició marcada per la pèrdua de pes de la maquinària agrícola per la crisi que travessa el sector. En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Judit Vall, ha explicat que l'any vinent un dels objectius serà recuperar la presència de tractors en una fira que tradicionalment sempre ha tingut un caràcter agrícola.

La regidora ha fet un bon balanç de la fira que enguany ha atret nombrosos visitants del Bages i també de fora de la comarca. "La sensació és que el certamen ha repuntat després dels anys complicats de la covid en una edició en què el temps ens ha acompanyat i hem tingut el recinte firal ple durant tot el cap de setmana", ha destacat Vall, que també ha volgut agrair la participació del centenar d'expositors d'automoció, maquinària agrícola i productes d'artesania i alimentació. També ha posat en relleu que enguany han comptat amb la visita de la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, que aquest matí ha visitat els diferents estands i també s'ha interessat per la carpa gestionada per la Plataforma Pagesa.

D'altra banda, la regidora també ha ressaltat la satisfacció dels diferents expositors respecte a les vendes que s'han pogut tancar en aquesta edició, que han estat especialment elevades en l'àmbit de l'automoció. De fet, l'àmplia oferta de vehicles nous i de segona mà ha estat un dels principals reclams de la fira, així com les motos, les bicicletes i les autocaravanes, que enguany han tingut un espai especial dins del recinte firal. "Des de la pandèmia, el sector de les autocaravanes ha experimentat un autèntic boom", ha explicat Xavi Mesa, de Cars Manresa, que ha detectat interès per part dels visitants en conèixer les prestacions d'aquests vehicles "que representen un nou concepte del turisme".

Enguany la fira també s'ha complementat amb activitats paral·leles que han tingut una bona acollida per part del públic. Aprofitant la presència creixent de bicis i motos, la fira ha inclòs propostes de participació obertes al públic, com ara un circuit obert de BTT, o el taller «Pedalem pel clima», en aquest cas en una àrea pròpia, l’espai de bicicletes. Així mateix, també s'han dut a terme diverses exhibicions de bici trial, i també la proposta «Slot Bike, energia eficient», que ha convidat el públic a jugar a l’escalèxtric i alhora cremar més de 500 calories. Tot plegat s'ha complementat amb una trobada de motos antigues i una altra de vehicles clàssics.

La Fira també ha apostat un any més per dedicar un espai a la cervesa artesana, a la música i als tastos gastronòmics. El recinte s'ha ubicat a la plaça de l’Església, amb la presència de sis elaboradors de cervesa i dos productors locals de formatges i de carn, que han elaborat els plats per acompanyar la beguda. L’espai ha atret nombrosos visitants amb diverses actuacions musicals al llarg del cap de setmana. També hi ha hagut activitats infantils, un concurs de pintura ràpida, sardanes o una trobada de puntaires, a banda de l'actuació dels Bastoners d’Artés i de la ballada dels gegants.

