Un intern agredeix la seva germana en una visita familiar a la presó de Lledoners

Un intern de Lledoners va agredir aquest diumenge la seva germana durant una visita familiar a la presó. El reclús, que ja ha protagonitzat altres incidents al centre segons denuncia el sindicat CCOO en un comunicat, va intentar agredir la seva mare durant la comunicació familiar i la germana es va posar al mig per intentar aturar-lo i, a conseqüència, va rebre cops i esgarrapades.

L'intern va rebentar la porta del locutori a puntades de peu i no va parar fins a inutilitzar-la, fet que va requerir la intervenció de manteniment per poder-la obrir. Aleshores, quan el personal de seguretat el va reduir i emmanillar per traslladar-lo al Departament de Règim Tancat (DERT) de la presó, va mossegar i va propinar diversos cops de puny al cap de la Unitat de Comunicacions del centre. El sindicat explica en el comunicat que el funcionari va patir diverses lesions i va requerir assistència per part de la mútua.

En el mateix comunicat, CCOO destaca que aquest no va ser l'únic incident aquest cap de setmana a Lledoners, ja que el dia abans, dissabte, un altre intern "amb nombrosos incidents violents" va destrossar la cel·la del DERT i va amenaçar els funcionaris del departament amb objectes tallants.

Per al sindicat, els dos incidents "són una mostra més de la deixadesa de l'actual conselleria de Justícia" i de "l'absència d'un pla de xoc integral contra la violència en l'àmbit penitenciari".