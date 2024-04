Un motorista resulta ferit crític en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada

Un motorista ha resultat ferit crític en un accident amb una furgoneta aquest migdia a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident a 2/4 de 3 de la tarda, al quilòmetre 38 de la carretera. L'accident ha tingut lloc quan hi ha hagut una col·lisió per envestida entre la furgoneta i la moto.

Un total de quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM s'han traslladat fins al punt de l'accident. El motorista ha rebut l'atenció del personal sanitari in situ i, posteriorment, ha estat traslladat amb helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic crític.

L'accident ha obligat a tallar la C-55 des del moment de l'accident fins a les 4 de la tarda, quan la circulació ja s'ha normalitzat. Durant el tall, s'ha format retencions d'entre 1 i 2 quilòmetres en cada sentit de la marxa i s'ha donat pas alternatiu a l'altura de Sant Joan de Vilatorrada.