Fonollosa tindrà enllestit d'aquí a dos anys el gruix de l'ampliació de l'escola actual

Fonollosa preveu tenir enllestida durant la primavera del 2026 la primera fase de les obres de remodelació i ampliació de l'Escola Agrupació Sant Jordi, que suposa el gruix més important dels treballs, amb una renovació pràcticament total de l'equipament. Així ha quedat palès aquest dimecres arran de la visita que ha fet al centre la consellera d’Educació, Anna Simó, que ha fet un recorregut per tot el recinte acompanyada per l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, tècnics responsables de l'obra, i pels alcaldes de Rajadell, Aguilar de Segarra i Sant Mateu de Bages, que són els municipis adscrits a aquest centre i amb qui la consellera ha aprofitat per reunir-se.

Les obres van començar el febrer, i ja mostren els fonaments on s'alçaran els nous edificis d'aulari que es construiran fora del recinte actual, que s'ampliarà en uns 2.250m2 respecte dels 5.380 m2 que té ara. També es preveu construir una sala polivalent amb gimnàs, un espai d'àgora a l'exterior aprofitant els desnivells dels patis, i s'enderrocarà part de l'equipament actual, a banda de l'adequació d'un nou accés i de l'espai de transició entre l'escola i la pista poliesportiva que hi ha a tocar.

La consellera ha visitat una de les aules de l'escola / Jordi Escudé

Tot plegat forma part d'aquesta primera fase, amb un termini d'execució de 26 mesos, i que finalment haurà costat 2.925.116 euros, dels quals la Generalitat n’aportarà un màxim de 2.632.604, fruit d'un conveni entre el departament d’Educació i l’Ajuntament. Uns preus a l'alça després de la revisió que es va fer coincidint amb un "'increment generalitzat" a què, tal com recordava Simó, va haver de fer front l'any passat el departament, "amb creixements del 20 o el 30% respecte del pressupost inicial". En el cas de Fonollosa, on la primera licitació va quedar deserta, la fórmula per tirar endavant l'obra ha passat per una implicació directa del consistori posant-hi diners i assumint la definició i redacció del projecte, i la contractació de l'obra. En aquest sentit, la consellera ha valorat "l'esforç molt important que ha fet l'Ajuntament", gràcies al qual "en un parell d'anys ja tindrem feta la part més important", i que "donarà lloc a una escola única i nova".

Propostes per al 2025

En una segona fase, ja sostinguda únicament amb fons propis del Govern, que hi aportaria uns 500.000 euros, el departament té la voluntat de construir l’edifici que acollirà l’administració i uns porxos que comunicaran els diferents edificis nous. En la trobada d'avui s'ha posat de manifest la voluntat de poder-ho afrontar l'estiu del 2025, amb la construcció directa d'aquest edifici d'administració. Això ja es contemplava inicialment, però degut a la revisió de preus a l'alça, es va plantejar l'opció de la seva instal·lació en un mòdul provisional. Aprofitant la visita d'avui, l'alcalde ha demanat poder-ne contemplar la construcció directa, i Simó ha expressat "la voluntat de poder signar un protocol d'intencions perquè allò treballat tècnicament pugui tenir una ratificació política", tenint en compte l'impàs que ha generat la convocatòria electoral.

En una última fase, també finançada pel Govern, s’adequarien els edificis ja existents, canviant-ne la fusteria i els aïllaments tèrmics.

Facilitats en el transport

La reunió que la consellera ha mantingut amb els alcaldes i regidors dels municipis adscrits a l'escola, ha servit per posar sobre la taula el nou decret de transport amb què Simó diu que ha estat treballant la Generalitat en la línia de resoldre qüestions com el finançament que ara per ara han d'assumir els ajuntaments per als desplaçaments d'alumnes fins a l'escola des de nuclis allunyats però situats dins del mateix terme municipal. Simó admet que "amb el final de la legislatura aquest decret ha quedat estroncat, però esperem poder reprendre-ho en la legislatura vinent".

Reunió amb alcaldes i regidors / Jordi Escudé

Visita a Igualada

Durant la jornada d’aquest dimecres, la consellera Simó també ha visitat l’Institut Pere Vives i Vich d’Igualada, on ha recorregut les instal·lacions, que també acullen el Centre de Formació d’Adults Anoia, i s’ha reunit amb les direccions dels centres educatius de la comarca de l’Anoia. Posteriorment, s’ha desplaçat a Calaf, on ha visitat l’Escola Alta Segarra i s’ha reunit amb les direccions de l’Alta Segarra. Després de visitar Fonollosa, Simó es reunirà amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, a l’Ajuntament de la capital del Bages.