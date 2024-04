Santpedor acull un acte de reconeixement a voluntaris d'accions solidàries en l'àmbit català

L'auditori del Convent de Sant Francesc de Santpedor ha acollit aquest dimecres l'acte de reconeixement als més de 1.700 membres del Voluntariat CaixaBank que l'any passat van participar en un total de 4.051 accions solidàries en àrees com la pobresa infantil, la salut, la gent gran, la digitalització o el medi ambient. Aquestes iniciatives dutes a terme a Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre, Lleida i la Catalunya Central, van beneficiar a 37.992 persones vulnerables.

A la jornada hi ha participat el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep M. González; així com voluntaris de CaixaBank dels diferents territoris.

També ha comptat amb la ponència d’Àlex Roca, esportista de 31 anys, amb mobilitat reduïda i que es comunica per llenguatge de signes degut a una paràlisi cerebral, conegut per haver participat en diferents triatlons i carreres com la Titan Desert 2019, entre d’altres.

González ha agraït la tasca de tots els membres del programa de Voluntariat CaixaBank a Catalunya, molts dels quals participaran en diverses accions a l'any. Ha destacat que “cal posar en valor la implicació dels companys, familiars i clients de l'entitat amb les associacions que treballin al nostre territori per millorar el dia a dia dels col·lectius més vulnerables. El seu temps té un valor determinant per poder acompanyar, ensenyar i donar millors oportunitats als qui més ho necessitin”.

Creix el nombre de voluntaris

A tot Espanya, durant 2023, Voluntariat CaixaBank va impulsar un total de 25.137 activitats solidàries que van comptar amb la participació de 17.240 voluntaris i van beneficiar 372.669 persones en situació de vulnerabilitat. Aquestes accions van ser possibles gràcies a la col·laboració de 2.238 entitats socials de tot el país.

El nombre de voluntariats participants a les activitats va créixer un 23% respecte al conjunt del 2022, i el nombre d'entitats socials col·laboradores va augmentar un 12%, posant de manifest la implicació de la societat en les tasques solidàries.