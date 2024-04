Arrenca una iniciativa popular per portar l’art urbà a escales de Sallent

Sallent ha posat en marxa una proposta per impregnar d’art urbà una trentena d’escales públiques repartides per tot el poble. Aquest diumenge s’han començat a pintar les tres primeres en el marc del Mes de la Cultura i la proximitat de Sant Jordi, i ja s’està pensant en una nova tongada de decoracions de cara a la tardor.

Es tracta del projecte «Sallent a gran escala», una iniciativa al cent per cent popular que ha estat ben acollida per l’Ajuntament, i que en el seu disseny i execució vol implicar entitats, veïns a títol individual i fins i tot professionals de l’art i del món dels grafits. Tal com va explicar aquest diari en el seu dia, els artífexs són el nou col·lectiu La Palanca i els Amics de les Enramades, que ja tenen traça a decorar carrers per les festes de Corpus, però que ara s’han estrenat en la tècnica del grafit i la pintura «que ha estat tot un repte perquè això no ho havíem fet mai». Ho explicava aquest dilluns Mari Calvo, presidenta dels Amics de les Enramades i una de les persones de l’entitat que diumenge va participar en la iniciativa, transformant la sobrietat que fins ara presentava l’escala que enllaça la plaça de Santa Maria amb l’accés al parc municipal Pere Sallés, en un espai decorat amb elements florals.

Escalinata que ha decorat l'Associació d'Amics de les Enramades / AJUNTAMENT DE SALLENT

No gaire lluny, a l’escala que baixa de l’escola Torres Amat cap al carrer Palau, alumnes d’una vintena de famílies de cinquè i sisè d’aquest centre pintaven de verd el que serà la base de la il·lustració que dignificarà la desena de graons que té. La resta del treball s’ha encarregat al grafiter sabadellenc Víctor Escalante, que l’acabarà entre els dies 25, 26 i 29 d’abril, en aquest cas amb l’ajuda dels alumnes de sisè. El disseny encara és una incògnita, segons que ha explicat a aquest diari la directora de l’escola, Maria Teresa Sánchez, «però sempre fem temàtiques que ressaltin algun valor». I és que, l’escola ja fa cada any algun mural al recinte, però aquesta vegada ha aprofitat el projecte «Sallent a gran escala» per participar-hi.

La base de la il·lustració que han pintat alumnes de la Torres Amat, i que completarà un grfiter / AJUNTAMENT DE SALLENT

La tercera escalinata que també s’ha pintat en aquesta estrena ha estat la que comunica el carrer Claret amb l’avinguda de Pau Casals, davant de les piscines, que en aquest cas ha anat a càrrec de l’il·lustrador navassenc Valentí Gubianas, i que ha decorat amb el dibuix de músics que toquen instruments.

Un ambient festiu

Els impulsors de la iniciativa volen que aquesta es vagi desenvolupant enmig d’un ambient festiu, i que el treball de pintar s’acompanyi d’activitats paral·leles. I així ha estat. Aquesta primera trobada s’iniciava amb un esmorzar conjunt a base de botifarres de l’Associació dels Barbuts de Sallent. En acabat, cadascú es va desplaçar fins a la seva escala per començar a pintar, mentre que els infants de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner i la xaranga Màgic amenitzaven la vetllada amb actuacions itinerants.

La idea dels organitzadors és d’anar pintant escales periòdicament fins a arribar a completar les 32 d’ús públic que tenen identificades, si bé no hi ha cap data de finalització. Tot dependrà de les entitats i col·lectius que es vagin animant a col·laborar, diu Calvo, que confia que es podrà fer una nova actuació de cara a la tardor. «Fins ara, costava de trobar entitats, però al veure com treballàvem i com ha quedat, ha crescut l'interès. Tot era començar», explica.