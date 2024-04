Balsareny comença una setmana completa d’actes per celebrar la festa major

Balsareny comença aquest divendres una de les festes majors més avançades en el calendari, i que tindrà una setmana sencera de programació i que recupera l’espai de fira, amb atraccions i food-trucks, que s’ubicarà a la zona esportiva. El pregó a la plaça de l’Església a càrrec dels Pastorets de Balsareny, aquest divendres a 3/4 de 9 del vespre, dona el tret de sortida a la celebració, que anirà seguit de botifarrada, un repic de campanes i concert amb Blu Versions.

La jornada de dissabte es posarà en marxa amb la inauguració d’una exposició de quadres premiats en diferents edicions del concurs de pintura ràpida, i a la tarda es farà la proclamació dels nous pubilla i hereu en un acte a les 7 a la Sala Sindicat. El mateix espai acollirà a la nit música amb DJ Capde i Iska.

Diumenge tindrà lloc la 21a trobada de gegants, que tindrà com a pròleg la plantada a la plaça de la Mel, iniciarà la cercavila a les 11 del matí i farà l’acte de cloenda a quarts d’1 a la plaça de l’Ajuntament amb les ballades de les diferents colles participants. A la tarda hi haurà un torneig de futbol solidari. Dins de la programació d’aquesta festa major també s’hi ha inclòs l’activitat, dimarts, de la diada de Sant Jordi; i dimecres la jornada de portes obertes a la llar d’infants.

Dijous 25 de març, diada de Sant Marc, tindran lloc els actes més tradicionals, que començarà amb la benedicció del panet a la plaça de l’Ajuntament, seguida de l’eucaristia presidida per Josep Maria Soler, abat emèrit de Montserrat. La sortida se celebrarà amb un repic de campanes, i tot seguit tindran lloc els balls tradicionals i la ballada de sardanes. A la tarda hi haurà cafè concert amb l’orquestra Rosaleda i ball amb Joan Vilandeny.

El divendres 26 s’instal·laran jocs de fusta gegants a la plaça de la Mel, i a la tarda s’hi faran jocs de cucanya i un berenar. Al vespre hi haurà teatre amb l’obra «Bona gent» del popular Quim Masferrer, i nit de concert jove amb triple ració amb Boys Damm, Mama Dousha i DJ Arzett.

La música també serà la plena protagonista de la jornada del dissabte 27, ja que, per una banda, hi haurà concert (a les 6 de la tarda) i ball (a les 10 del vespre) amb l’Orquestra Meravella; i, de l’altra, a partir de les 11 de la nit hi haurà els concerts de La reina del pop (tribut a la Oreja de Van Gogh), Sixtus i DJ Morgan&co.

La cloenda del programa festiu es farà el diumenge 28, encara amb un bon nombre d’activitats. Un concert infantil amb Rikus, un xou del grup La Il·lusió, concurs de llançament d’ou des del campanar, i un espectacle de cloenda que es completarà amb botifarrada popular, mostra de foc i castell de focs final.