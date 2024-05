ERC Bages reivindica una comarca «més ben connectada» amb trens, bus i carreteres

Esquerra Republicana de Catalunya al Bages ha presentat, aquest dijous, la proposta en matèria de mobilitat a la comarca de cara a les eleccions del Parlament de Catalunya del 12 de maig. Els republicans reivindiquen que la pròxima legislatura «ha de prioritzar la inversió a les infraestructures ferroviàries, viàries i de transport públic», i han presentat el que qualifiquen d’«estratègia integral de mobilitat». Ferran Estruch, número 17 de la llista d’ERC, ha afirmat que aquesta estratègia que plantegen «la defensem i practiquem, ja que el govern republicà ho està implementant». Així, Estruch ha incidit en el que els republicans al Bages ja han anat apuntant en els últims mesos, quan s’ha revifat el debat sobre les infraestructures al Bages i, en especial, les connexions per carretera cap a l’àrea metropolitana pel Vallès i el Baix Llobregat: solució conjunta entre la C-55 i la C-16. «Parlar de millores a la mobilitat del Bages i la Catalunya central exigeix fer-ho des de la responsabilitat i la coherència, actuant de forma paral·lela a la C–55 i la C–16, perquè és allò que comporta un major benefici a la ciutadania», ha argumentat.

Estruch ha destacat la inversió anunciada pel Govern ara fa un any de 50 milions d’euros prevista per convertir el tram Castellbell-Manresa en una via de 2+1 (doble carril en sentit nord), incloent-hi la variant de Castellgalí. «S’està estudiant la millor opció per a un nou accés a Sant Vicenç, més al nord de l’actual, compatible amb aquestes accions. Més la connectivitat de la C–16 amb el territori amb nous enllaços i accessos, i la finalització de la B-40 per enllaçar la C16 amb la C–58», ha destacat el candidat.

L’altra «proposta estrella» que els republicans han reivindicat és la gratuïtat de la C-16 en el tram Terrassa-Manresa per totes aquelles persones que facin anada i tornada en 24 hores, mitjançant una nova bonificació del 100% amb registre previ gratuït i pagament dinàmic. Modalitat que, segons es va explicar quan es va anunciar, es posarà en pràctica aquesta tardor. El president republicà del Consell Comarcal, Eloi Hernandez, ha lamentat «l’estafa que ha resultat la concessió de l’autopista C-16» i en aquest sentit retreia que «la concessió hauria finalitzat l’any 2022, però el govern de CiU la va allargar 15 anys més, amb el llast econòmic i social corresponent».

«La nostra ha de ser una comarca de trens»

En l’àmbit de la mobilitat ferroviària, els republicans han assenyalat el traspàs de rodalies com a compromís explícit amb «la millora de la vida de la gent», i han assegurat que l’R4 Manresa-Barcelona «serà una línia a traspassar en aquesta pròxima legislatura», per tal que sigui un transport ràpid per connectar la capital bagenca amb la capital catalana. Ferran Estruch destacava, en aquesta línia, que la xarxa de «Ferrocarrils ha d’actuar com un metro comarcal».

Sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ERC ha apuntat els seus compromisos amb el soterrament de la línia a Manresa, el perllongament per a viatges fins al Parc Tecnològic i el parc de l’Agulla i l’extensió fins a Santpedor, així com consolidar el tram cap a Sallent i Súria.

Xarxa intracomarcal de transport públic

En l’àmbit del transport públic en bus, els republicans plantegen una xarxa intracomarcal de tres línies «d’acord amb la realitat de la comarca». Per una banda, el que anomenen metrobus Bages, amb freqüències d’entre 15 i 30 minuts en les connexions de Manresa amb Castellgalí, El Pont de Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada, Callús, Súria, Sallent, Santpedor, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Per altra banda, «la xarxa Bus Bages», amb freqüències d’entre 30 i 60 minuts (línia Manresa-Cardona, Manresa-Navàs i Manresa-Monistrol), i finalment, el transport a demanda, amb freqüència per cada hora, per tots els nuclis de població més reduïts.

85 quilòmetres de vies verdes

El compromís dels republicans també implica construir 85 nous quilòmetres de vies compartides entre bicicletes i vianants, que passi per 11 municipis de la comarca. Marta Viladés, presidenta d’ERC Bages, ha defensat una «Esquerra Republicana forta per ajudar a la comarca i seguir avançant amb els projectes de govern engegats ja aquesta legislatura al territori».