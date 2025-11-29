Inversió de 19 milions d’euros per a la nova planta de valorització a Manresa
És una instal·lació que es construeix al Parc ambiental de Bufalvent, clau per complir la normativa i millorar l’aprofitament de residus
Regió7
La nova planta de valorització de residus que s’està construint al Parc ambiental de Bufalvent permetrà adaptar el sistema de gestió de residus a les noves exigències legals i ambientals, i millorarà el tractament de residus municipals.
L’objectiu és la gestió més eficient i sostenible, reduir emissions de gasos amb efecte hivernacle, recuperar més materials i complir la normativa vigent sobre pretractament de la fracció resta abans de la seva disposició final.
Què és una planta de valorització?
Són instal·lacions de pretractament de residus, tant de la fracció resta abans de portar-la a l’abocador, com orgànica i fracció vegetal en el cas de la planta del Consorci. A diferència dels dipòsits controlats (abocadors), on els residus es dipositen sense cap intervenció prèvia, les plantes de valorització tenen per objectiu recuperar materials i energia, reduint al mínim l’impacte ambiental.
Aquestes plantes permeten fer un pretractament dels residus abans de la seva eliminació, amb especial atenció a la reducció de la matèria orgànica que, quan es descompon sense tractament, genera biogàs ric en metà, un potent gas d’efecte hivernacle.
La nova planta del Bages
- Superfície total del complex: 51.000 m² (Nova planta de 32.000 m² + planta de compostatge existent: 19.000 m²).
- Inversió: 19 M€. Finançats amb fons de l’Agència de Residus de Catalunya i Fons Next Generation EU.
- Posada en funcionament: finals 2026.
Com funcionarà?
La nova planta de valorització tractarà tres fluxos de residus:
- Fracció resta: Passarà per processos de bio assecat, tractament mecànic i bioestabilització, que reduiran el volum i eliminaran la capacitat dels residus orgànics de generar biogàs.
- Fracció orgànica (FORM): Més capacitat de tractar matèria orgànica separada a casa, millorant la qualitat del compost i reduint el risc d’emissions incontrolades.
- Fracció vegetal: El tractament de restes vegetals es farà de forma més eficient i optimitzada.
El pretractament i la consegüent reducció de tones de residus que van a parar a l’abocador, seran un factor clau per avançar cap a l’objectiu de limitar al 10% dels residus generats les entrades a l’abocador per al 2035. El Bages està ara al voltant del 49%.
Però en cap cas aquest pretractament es pot considerar una alternativa o substitució de la recollida selectiva que es fa a partir de la separació de residus a cada llar. El tractament té per objectiu minimitzar l’impacte de posar els residus al dipòsit i també el compliment normatiu, però la millor manera de recuperar materials i augmentar els índexs de reciclatge és a través de la correcta separació de residus en origen (llars i establiments comercials), ja que fer-ho a través d’aquestes plantes és molt més costós i s’obtenen productes de més baixa qualitat.
