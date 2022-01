El mateix rival contra el que va guanyar el títol el 1996 serà el primer rival del Baxi Manresa -aleshores TDK- en la fase final de la Copa del Rei de bàsquet que tindrà lloc del 17 al 20 de febrer a Granada. El conjunt que dirigeix Pedro Martínez s'enfrontarà al FC Barcelona de Saras Jasikevicius el divendres 18 de febrer, a les 21.30 h, i l'haurà de guanyar per tercer cop aquesta temporada si vol accedir a les semifinals. En el cas que el Baxi assoleix el triomf, s'enfrontaria a semifinals contra el vencedor del València-UCAM Múrcia, l'altre partit dels quarts que tindrà lloc el divendres, a les 18.30 h.

En l'altra part del quadre, els dos enfrontaments, que es jugaran dijous, són Real Madrid-Río Breogán (18.30 h) i Joventut-Lenovo Tenerife (21.30 h). Les semifinals tindran lloc el dissabte 19 de febrer (18.30 i 21.30 h), i la final l'endemà diumenge (18.30 h).

L'actor i còmic Manu Sánchez i José Maria Arrabal, secretari general d'Esports de la Junta de Andalucia, han estat els encarregats d'extreure les boles en l'acte que ha tingut lloc a l'Auditori del Parc de les Ciències d'Andalusia, de Granada.

El Baxi, que torna a la Copa 18 anys després de l'última participació, no ha estat cap de sèrie perquè en el darrer partit de la jornada d'aquest diumenge el València va vèncer a Tenerife per 78-80, amb un triple fallat per Marcelinho Huertas als darrers instants, i els de Joan Peñarroya li van prendre, així, la quarta plaça als bagencs.

La Minicopa

Pel que fa a la Minicopa Endesa, el grup A el formaran: El Catalana Occident Manresa, el Cajasiete Canarias, el Reial Madrid i el Joventut.

Per un altre costat, el Coosur Betis, el València Basket, l'Unicaja i el Barça es veuran les cares al grup B.

Els dos primers de cada grup accediran a les semifinals.