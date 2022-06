Un total de vuit equips han demanat a la FIBA participar en la propera edició de la Lliga de Campions, després que aquest divendres hagi acabat el termini per fer-ho, segons informa el diari La Opinión de Málaga, del mateix grup editorial que Regió7. Quatre d'ells tindrien el lloc assegurat per mèrits esportius, entre els quals el Baxi Manresa, i els altres quatre busquen una cinquena invitació, que pot caure per a l'ACB per les bones actuacions dels seus equips els últims anys, amb els dos títols del Burgos i la final entre manresans i el Lenovo Tenerife del mes passat.

