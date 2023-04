El Baxi fa una demostració de força i es posa tres partits per damunt del descens (80-65)

Les derrotes del Betis de dissabte i les del Granada i el Girona de diumenge al migdia donaven una oportunitat al Baxi Manresa d'allunyar la penúltima posició i d'acostar-se a la 15a i vaja si l'ha aprofitada. En l'actuació més completa de la temporada, ha esborrat un Obradoiro encara amb opcions de play-off per 80-65, resultat enganyosament curt perquè s'ha arribat a vèncer per 34 punts, i ha posat tres partits de distància (dos més l'average) a falta de nou partits per al final. No està fet encara, però la setena victòria acosta molt a un objectiu que semblava llunyà fa només un mes.

No es pot dir que cap dels dos equips no hagi sortit gaire encertat al partit. En el cas de locals, amb accions molt forçades i dels visitants, amb tirs oberts fallats. Han passat gairebé dos minuts fins que Jou ha anotat el primer punt del partit, això sí, fallant un dels dos tirs lliures. Les errades se succeïen per les dues bandes, amb passades equivocades i contraatacs mal finalitzats i, a 5.23 per al primer descans, el marcador mostrava un escarransit 3-3. El primer avantatge més o menys important del Baxi ha arribat després d'una esmaixada de Robinson i d'un espectacular 3+1 de Waczynski (9-3, a 3.54). La política de rotacions continuava al màxim i Pedro Martínez ja havia fet actuar els seus dotze homes en només set minuts i en la rentrada a la pista d'alguns títulars, i després del segon triple del polonès i d'un bàsquet fàcil de Harding, Moncho Fernández ha hagut d'aturar el partit amb 15-7 en contra a 1.34. Però els gallecs no la ficaven ni en una piscina, tret d'un encert de Magnay, i entre els dos màxims anotadors del Baxi han completat un primer quart molt còmode amb un 21-9. L'inici del segon període no ha canviat les coses. La defensa del Baxi seguia deixant sec l'atac dels visitants, amb un escandalós 1 de 15 en triples, tant pels fallats com, sobretot, pels intentats. A l'altra banda, dues esmaixades, a quina més espectacular, de Robinson i dos tirs lliures de Geben han fet aturar de nou el partit a Moncho (27-9, a 7.49). Sense oposició Han hagut de passar més de quatre minuts, i que hi hagués un 31-9 al marcador, perquè Westermann anotés el primer punt gallec del quart. Però el 0-4 de parcial ha estat un miratge. Han seguit les pèrdues forasteres i els bàsquets fàcils, com una escapada d'Olumuyiwa i una falta antiesportiva al mateix jugador de Sierra Leone que, amb un bàsquet posterior de Badio. El mateix Babatunde ha ampliat la distància en un tram final de segon quart innecessàriament dilatat pels dubtes arbitrals a l'hora d'indicar-ho tot. El Baxi ha arribat a tenir 25 punts (43-18) que han quedat en 24 (44-20) al descans. El 60-3 de valoració ho deia tot. I el tercear quart ha arrencat amb una pèrdua de l'Obradoiro, un bàsquet de Geben i un temps mort de Moncho Fernández als 27 segons. Amb aquesta arrencada tètrica, els gallecs no podien esperar res de bo i el Baxi, a menys revolucions de les habituals, anava ampliant la diferència amb molta facilitat. ara amb una altra esmaixada de Robinson, ara amb dues cistelles a sota del cèrcol de Steinbergs, i ja amb una diferència de 32 punts (55-23, a 5.10) que començava a ser humiliant per a l'equip de Santiago. L'únic que se salvava del conjunt visitant era Phil, un dels germans Scrubb, que ha aconseguit anotar dues cistelles seguides. Però Waczynski ha tallat de soca-real aquest simulacre de reacció amb un triple i després ha delectat l'afició amb una passada sense mirar a Vaulet per al 60-29, a 2.10. Fins al final del quart, ja era moment de passar-s'ho bé, amb un cèrcol passat de Harding i un 2+1 de Robinson que establia el 65-34. L'únic incentiu de cara a l'últim quart radicava a saber amb quants punts de diferència s'acabaria el partit i, sobretot, quants n'acabaria anotant l'Obradoiro. Malgrat tot, també és cert que l'embogit calendari que espera al Baxi aquest abril feia pensar que hi hauria una certa relaxació. No s'ha notat en l'actitud, però potser sí en la tensió a l'hora d'afrontar les jugades i entre Magnay, un maquillador Robertson i Thomas Scrubb han rebaixat la distància de 34 a 21 punts a 5.15 per al final. Pedro Martínez no volia sorpreses i ha demanat temps. Badio ha tallat el mal moment amb una contra en revers (72-49), però l'equip ja estava massa relaxat i els gallecs podran posar als llibres d'història un resultat massa decent pel que han merescut. Vota al millor jugador del Baxi en el partit contra el Obradoiro D. Robinson 5

J. Harding 0

G. Jou 1

M. Steinbergs 0

F. Ferrari 0

B. Badio 1

A. Waczyinski 2

D. García 0

B. Olumuyiwa 0

J. Vaulet 0

M. Geben 0

D. Pérez 2 Votar