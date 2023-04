Tornada a la mateixa sala de premsa de la setmana anterior i nova derrota, tot i aquest cop el triomf ha estat més a prop. Pedro Martínez ha explicat després de caure a La Laguna que "la nostra defensa i l'atac no han estat bons al final del segon quart, però estic orgullós de l'equip perquè quan tenia un gran desavantatge en contra al final del tercer quart ha lluitat. Hem ajustat el rebot i hem defensat bé al final". Malgrat això, "el Tenerife no ha entrat en pànic, ha jugat el seu bàsquet i no l'hem pogut aturar".

Una de les notícies del partit ha estat la lesió de Ferrari, que s'ha conegut aquest dimecres al matí i que ja no va viatjar a les Canàries. Martínez ha dit que "es va ressentir d'un peu que ja es va operar i avui li feien proves. Caldrà veure quin és l'abast real de les molèsties que té". Tot i el ritme de dos partits setmanals, el Baxi mostra bon estat físic. Segons ell, "estem en un moment important de la temporada i s'acumula per a tothom. El que cal fer és no queixar-nos molt, ni de la duresa dels rivals, ni de les lesions i donar el nostre màxim, sabent que ens pot portar a guanyar partits". Respecte de la diferència d'estils amb els canaris, "cada equip juga com creu més convenient. Juguem d'una manera, però el Tenerife en juga d'una altra que és boníssima. Creiem que aquesta manera és bona per a nosaltres però ells són terriblement eficients. Hem de jugar amb un ritme més viu sempre que podem". Per la seva banda, el polonès Adam Waczynski admetia que "des que vam pujar a l'avió hem pensat que podíem guanyar. Segur que els podem guanyar. Tenim un equip lluitador, cada setmana juguem millor. Esperem que la nostra Marea Vermella ens ajudi al Congost".