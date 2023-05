L'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, ha tingut abans de començar la roda de premsa post-partit un record per a l'exentrenador malagueny José María Martín Urbano, mort el passat octubre. Respecte del partit, "fa llàstima perdre, però cal reconèixer que ells han estat millor en la segona part. Han ficat moltes cistelles des de la línia de tres punts. Ens hem aguantat una estona bé, però era impossible perquè han seguit anotant. També ens han fet mal al pal baix, tot i que hauríem pogut sobreviure més a aquest aspecte. Quan les ficaven de tres Perry i Kalinoski, era difícil de contrarestar.

Sobre els bons moments del seu equip, "hem estat bé durant molts minuts. Hem fet coses bé, anat bé al rebot, sobretot en la primera part. En la segona hi ha hagut menys rebots perquè ells anotaven molt. Ens hem passat bé la pilota però no és suficient. L'anàlisi no pot anar per aquí, pel que hem fet bé quan hem perdut". Respecte de la importància del següent enfrontament, "és el proper, el del València i, per tant és molt important. Cal intentar guanyar sempre".

Finalment, Martínez ha esquivat la pregunta sobre la coincidència de la celebració de la lliga del 1998 amb el partit de diumenge i ha seguit parlant de l'enfrontament amb l'Unicaja. "En el partit d'avui, els canvis defensius ens anat bé, No han estat suficiens per capgirar el partit. L'Unicaja corre molt"..