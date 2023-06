El Baxi Manresa no competirà a l'Eurocup. La competició organitzada per l'entorn Eurolliga i IMG ha donat a conèixer aquest dijous al migdia els 20 equips que disputaran el torneig. Entre ells, no hi ha el club manresà. A banda d'apuntar-se a la preinscripció de la Champions, el Baxi també va explorar la via Eurocup per saber si seria possible entrar en aquest torneig. El Baxi però, no hi té historial previ i això l'ha deixat fora de la competició.

Enguany, 17 clubs repetiran dins la competició, mentre que debutarà a la competició el Wolves de Vilna i tornaran l'Aris de Salónica i el Besiktas. A banda de l'anunci dels competidors, el torneig ha anunciat un canvi en el sistema de competició. Només els sis primers de cada grup, i no vuit, es classificaran per a la segona fase i els dos primers de cada grup aniran directes a quarts de final. Amb el nou format, els finalistes podrien jugar un mínim de 23 partits i un màxim de 26.