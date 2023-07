Salva Maldonado: "Només veig coses positives en el fet de tornar a casa"

El nou entrenador assistent del Baxi Manresa, Salva Maldonado, ha explicat aquest divendres a la tarda a Regió7 que quan Pedro Martínez li va plantejar de tornar al Congost "va anar molt ràpid. Va ser proposar-m’ho i donar-li unes quantes voltes. Ni ho contemplava, però ho he anat madurant. He analitzat coses i pot ser positiu per a mi, perquè em fa il·lusió, pel tema, pel cos tècnic que serem, pel Pedro i per treballar a casa. No vaig a un lloc que no conec, és tornar. També estarà bé treballar amb el Marc Estany. Només li veig coses positives".

Maldonado continua dient que, "ha estat una decisió a sobrebot. Se li hauria de preguntar a ell [Pedro Martínez] com se li acut. Tenim molta relació de sempre. Devia donar voltes al cap quan va marxar el Salva [Camps] i va pensar això. La cosa pot anar bé"

Sobre la seva feina actual, "amb la federació col·laboro de manera discontínua. Porto la selecció cadet per als campionats, ara anava a un campus i entrenarem la selecció catalana absoluta a Manresa. Em necessiten un cop en deu anys, però de moment soc el seleccionador". I recorda que "Ara fa més de 32 anys vaig jugar amb la Penya el campionat d’Espanya cadet a Manresa [que va guanyar] i vaig fitxar com a ajudant del Pedro. Ara tornaré a entrenar a Manresa, aquest cop amb Catalunya [el dia 25, contra Argentina], i torno a fitxar amb el Pedro".

Al cap i a la fi, per a ell, "som entrenadors. Abans del Manresa havia estat tres anys amb ell Badalona. Amb ell he estat sis anys d’ajudant. Hem compartit moltes hores. Això també ha canviat, però la feina d’entrenador és la que és. Vinc a col·laborar per intentar ajudar a que l’equip funcioni".

L'entrenador establert a Badalona valora el fet de la continuïtat de fins a vuit membres de la plantilla afirmant que "l’equip va patir molt l’any passat el fet que marxessin molts jugadors per una bona campanya. Això es paga. Que ara segueixi el mateix entrenador i vuit jugadors és positivíssim perquè no comences de zero. Els clubs de la part baixa sabem que la continuïtat és difícil perquè si fas un bon any, se’t desmunta l’equip. Podem seguir amb la base que va acabar bé l’any passat i ara a encertar amb els fitxatges. Tot això sempre és millor que si vas amb urgències"

També ha anotat l'apreci de la gent des que se n'ha anunciat el fitxatge: "La gent que et té amb estima se n’alegra i només estic veient coses bones. Lògicament, els que no hi estiguin a favor no diuen res. En principi, sembla que el fitxatge ha de ser bo, perquè recuperes una persona de casa, amb experiència i que ve per sumar. No soc gaire de xarxes socials, però el que m’arriba és positiu i això és bo per a tots. No pensava que pogués entrar malament, sobretot algú com jo, amb set temporades al club i una Copa, tot i que sigui del segle passat. Quan he anat esporàdicament a Manresa, veig la banqueta de quan vam inaugurar el Congost i és com tornar a casa".