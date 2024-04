El documental ‘La fugida’ retrata la impunitat dels delictes d’abusos sexuals de dos sacerdots jesuïtes

El documental ‘La fugida’, dirigit per Josep Morell Feixas, Guillem Sánchez Marín i Marc M. Sarrado, retrata la impunitat dels delictes d’abusos sexuals de dos sacerdots jesuïtes. ‘La fugida’ traça la ruta d’impunitat de Lluís Tó i Francesc Peris de Barcelona a Bolívia, un documental en el qual les seves víctimes expliquen i revisiten les seqüeles d’aquests abusos. El documental és una coproducció de 3Cat amb Ottokar i ‘El Periódico de Catalunya’ basada en la investigació de 8 anys del periodista d’’El Periódico’ Guillem Sánchez sobre els abusos als col·legis religiosos. Es preestrenarà en el marc del festival el 6 de maig a la Sala Phenomena i al Nits sense ficció el 18 de juny.

Com és que Lluís Tó i Francesc Peris, acusats d’abusos a menors als col·legis dels jesuïtes a Barcelona, van anar a parar a Bolívia quan se’ls va descobrir? Per què la Companyia de Jesús va permetre que continuessin atacant noves víctimes al seu nou destí? ‘La fugida’ descobreix el rastre depredador dels dos abusadors entre la capital catalana i Bolívia.

El 1992, una sentència pionera condemnava a dos anys de presó el jesuïta Lluís Tó per abusos a una alumna de 8 anys del col·legi Sant Ignasi de Barcelona. Poc després, els jesuïtes enviaven Tó cap a Bolívia, on va treballar a diverses parròquies de l’Alto. Només uns anys abans hi havia aterrat també Francesc Peris, del col·legi dels jesuïts de Casp, on ja s’havien rebut queixes. Tots dos acumulen ara denúncies d’exalumnes que han decidit fer públics els abusos i reclamar una reparació. Tó ja ha mort i Peris envelleix en una residència. Al documental, la Companyia de Jesús demana perdó i nega que hi hagi cap patró per encobrir els pederastes. ‘La fugida’ traça la ruta d’impunitat dels dos sacerdots de Barcelona a Bolívia; descobreix noves víctimes, i recull la indignació de totes elles en saber que van continuar atacant nens i nenes a un costat i l’altre de l’Atlàntic.

“Hem d’agrair enormement la generositat dels testimonis d’aquest documental en compartir públicament la violència que van viure d’infants. El seu relat de superació i empoderament ens toca profundament i ens empeny a actuar per trobar una solució col·lectiva a aquesta dolorosa realitat. Des d’aquesta perspectiva, penso que ‘La Fugida’ és un film molt important que mostra que la violència sexual a la infantesa no és una realitat llunyana sinó que la trobem arreu”, explica Anna Petrus, directora artística de DocsBarcelona.

DocsBarcelona 2024

El Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona DocsBarcelona proposarà del 2 al 12 de maig una programació de 40 llargmetratges i 10 curtmetratges. Amb el CCCB i els Cinemes Renoir Floridablanca com a seus, i amb Filmin com a finestra virtual, aquesta continua sent una cita cultural imprescindible de la capital catalana.

Així mateix, la 27a edició del DocsBarcelona retrà homenatge al prestigiós tàndem format pels cineastes francesos Raymond Depardon i Claudine Nougaret, que rebran el Premi Docs d’Honor d’enguany i dels quals s’oferirà una trobada amb tots dos i una retrospectiva en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, amb la projecció de ‘Journal de France’ (2012) i de dos títols signats per Depardon: ‘10e Chambre’ (2004) i ‘La Vie Moderne’ (2008).

El festival s’inaugurarà el 2 de maig amb ‘Agent of Happiness’, una coproducció entre Hongria i Buthan dirigida per Arun Bhattarai i Dorottya Zurbó que es va presentar al Festival de Sundance. Un film que qüestiona l'etiqueta de Bhutan com a país més feliç del planeta.