Premien Rosalía amb la medalla del FAD 2024 per "innovar i revolucionar creativament la indústria musical"

La cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía ha estat distingida, juntament amb la Fundació Loewe i Arrels Fundació, amb les Medalles del FAD 2024. L’acte de reconeixement tindrà lloc aquest dimarts en el marc de l’Assemblea anual de sòcies i socis del FAD. Aquesta tarda recolliran les Medalles del FAD Sheila Loewe, presidenta de la Fundació Loewe, i Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació. Rosalía no podrà estar present personalment per compromisos professionals previs. L’Assemblea d’enguany serà un punt d’inflexió per al FAD, ja que els socis i sòcies estan cridats a votar per decidir si l’entitat es transforma en una federació.

Cada any se celebra el lliurament de les Medalles del FAD, un guardó honorífic que des de 1928 distingeix el treball i la trajectòria d'una o de diferents persones, projectes o institucions pel seu treball global o per una trajectòria vital sòlida i continuada en algun dels múltiples terrenys que integren el conjunt de les arts.

La Junta del FAD ha decidit atorgar aquest reconeixement a la cantant Rosalía “per empènyer incansablement els límits i transcendir fronteres culturals, estilístiques i disciplinàries; per saber crear experiències visuals immersives amb una narrativa visual que captiva a un públic cada vegada més internacional; per innovar i revolucionar creativament tant la indústria musical com en el món de la producció audiovisual i la comunicació; i per elevar a la màxima expressió la idea d’artista total i incorporar col·laboracions transcendents amb professionals de les diverses indústries creatives: artistes visuals, dissenyadors gràfics i de moda, escenògrafs i realitzadors audiovisuals”. En definitiva, han afegit, per “unes contribucions que enriqueixen el paisatge creatiu global, mereixen reconeixement i ressonen en l’esperit del FAD, que vol transcendir èpoques, edats i estils concrets”.

Una assemblea “històrica”

L’Assemblea de socis i sòcies del FAD enguany serà “històrica”, ja que els membres de l’entitat votaran si accepten que l’associació actual esdevingui la Federació d’Associacions per al Foment de les Arts i del Disseny. Es tracta d’una decisió que estava en el programa electoral de l’actual Junta del FAD, encapçalada per Salvi Plaja, Sison Pujol, Pau de Solà-Morales i Maria Lluïsa Samaranch, i que vol impulsar la institució per acollir altres associacions creatives i potenciar dues línies d’activitats diferents, una adreçada a professionals i empreses, liderada per les associacions, i una segona amb caràcter transversal i cultural, dirigida a la societat, encapçalada per la Fundació FAD.