El pivot targarí del Baxi Manresa Pierre Oriola té gairebé impossible estar a punt per a la Copa del Rei de Màlaga, en què el seu equip debuta el dia 16 de febrer contra el Barça, d’aquí a tres setmanes. Segons ha informat aquest dijous el club a través de les seves xarxes socials, Oriola té una «ruptura parcial del tendó conjunt insercional de l’isquiotibial dret». Tot i que no s’especifica el temps de recuperació, i en la nota es recorre al cada cop més habitual «la seva evolució determinarà el temps de baixa», per a aquest tipus de lesions no es baixa de les sis setmanes en un tractament conservador, si és que no es decideix, al final de tot, passar pel quiròfan.

La lesió que s'ha fet Oriola ha estat en un dels darrers entrenaments de l’equip i la seva absència en els propers partits, començant per dissabte contra el Breogán, provoca que el Baxi torni a disposar només d’onze elements de la primera plantilla, comptant que Guillem Jou també està lesionat. Sense Oriola, l’equip només disposa de tres jugadors de quota (Dani Pérez, Dani García i Sagnia) i si es vol disposar de dotze jugadors a la convocatòria caldrà tornar a recórrer a Ladji Coulibaly.