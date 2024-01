El Baxi Manresa ha anunciat aquest dilluns el fitxatge del pivot californià amb passaport ghanès Selom Mawugbe, de 2,08 metres, 25 anys i procedent del Le Mans francès. Arriba per tapar el forat deixat a la pintura per la baixa de Pierre Oriola, del qual es va anunciar la setmana passada que tenia una lesió als isquiotibials que el deixa amb tota seguretat fora de la Copa del Rei. Mawugbe ha firmat un contracte fins a final de temporada.

El jugador nord-americà ha d'aportar a l'equip molta capacitat atlètica. Les seves mitjanes d'aquesta temporada al conjunt gal a la lliga francesa són de 4,5 punts, 4,6 rebots i 8,8 de valoració. Ha jugat també a la Lliga de Campions, en què el Le Mans va quedar eliminat la fa uns dies en el play-in pel Promitheas Patras. A la primera fase, el Le Mans va ser un dels pocs equips aquesta temporada que ha derrotat l'Unicaja, per 85-78 a casa, amb 3 punts i 5 rebots de Mawugbe.

Vells coneguts amb Valtonen

El nou jugador del Baxi té un conegut a la plantilla. La temporada passada va coincidir a Rostock, a la lliga alemanya, amb Elias Valtonen, que hi va anar cedit. Amb el conjunt del nord del país germànic va fer mitjanes sensiblement més altes de 8,6 punts i 6,6 rebots per a una valoració total de 14,7. Era la seva primera experiencia lluny dels Estats Units, on estava jugant a la G-League, a les files dels Santa Cruz Warriors, l'equip vinculat a Golden State. Allà hi va viure una història particular.

De la botiga a la pista

Mawugbe, fill de pares ghanesos, va néixer a Califòrnia i vivia a Santa Clarita, prop de Los Angeles, quan va ser acceptat per la universitat d'Azusa Pacific, on va començar a estudiar bioquímica. Hi va fer molt bones xifres a l'equip i era un pivot dominant a la seva divisió, però aquesta es va cancel·lar per culpa de la pandèmia, el 2020. Aleshores, quan va poder sortir de casa, va trobar feina el maig a una botiga de material de jardí, una mena de Fes Més o Leroy Merlin de la zona que es diu Lowe's. Quan era allà, va rebre la trucada dels Golden State Warriors per fer-li una entrevista. Va haver de demanar al seu encarregat de fer una pausa més llarga i s'hi va connectar des d'una sala de descans de les instal·lacions del magatzem. Dos dies després era triat pel conjunt vinculat, els Santa Cruz Warriors, en el número 21 del draft de la G-League. Hi va ser dos anys abans de fer el salt a Europa.

a phone call while working stocking shelves to the G@Selom_Mawugbe’s journey has been all about finding a way pic.twitter.com/lNzKVXKyQX — NBA G League (@nbagleague) 7 de marzo de 2021

El tema de les quotes

Com a fill de pares ghanesos, Mawugbe no ocupa plaça d'estranger al Baxi, ara mateix en poder de Brandon Taylor i Devin Robinson, sinó de procedència Cotonou. Però la baixa d'Oriola provoca que el Baxi pugui tenir problemes per reunir quatre jugadors de formació a l'estat espanyol en una convocatòria de dotze homes. Com que tampoc no hi és Jou, lesionat, només en disposa de tres de sans de la primera plantilla, Dani Pérez, Dani García i Musa Sagnia. En faltaria un altre. En l'últim partit va ocupar el lloc Ladji Coulibaly, que és qui li haurà de fer lloc a Mawugbe. Caldrà veure com es resol aquesta situació ja que ni Steinbergs, ni Badio, que han jugat a categories inferiors a Espanya, no poden ser jugadors de quota a l'ACB.