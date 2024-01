El Bàsquet Manresa SAD celebrarà demà a la tarda una Junta General d’accionistes extraordinària amb un doble propòsit: llançar una ampliació de capital que té l’objectiu ambiciós de doblar el capital econòmic de l’entitat i blindar Manresa com a seu del club. La cita és a les 19.00 a la Sala Auditori de l’Ateneu Les Bases. La convocatòria es va aprovar a la Junta General ordinària celebrada el 21 de desembre de 2023, en què també es va aprovar el nomenament de Josep Maria Herms com a president.

Des de la constitució de la societat el juny de 1992, amb 610 accionistes i un capital de 937.740 euros, el Bàsquet Manresa SAD ha llançat quatre ampliacions de capital, l’última el juny de 2010. El capital actual és de 2.580.000 euros, dividit en 43.000 accions que estan en propietat de 1.891 accionistes.

En el punt 1 de l’ordre del dia, es planteja doblar el nombre d’accions fins a 86.000 i doblar el capital social fins als 5.160.000 d’euros.

Fonts del club veuen «complicat» que s’assoleixi l’objectiu «de màxims», i considerarien «un èxit raonable arribar al milió i mig d’euros».

El que es persegueix, com va explicar el president Josep Maria Herms en una entrevista amb el Regió7, eixugar el deute històric i guanyar múscul financer per poder mantenir-se competitius a l’ACB. «Tots els diners que esmercem a retornar el deute, no el podem destinar a fitxar jugadors», va dir.

En els punts 2 i 3 de l’ordre del dia, es plantejarà als accionistes modificar els estatuts per evitar que mai cap accionista majoritari pogués prendre el control del club i decidir traslladar la llicència a qualsevol altra ciutat espanyola. Per això, es passarà la decisió de traslladar la seu social a una majoria reforçada de la Junta d’accionistes.