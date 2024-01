La junta extraordinària d'accionistes del Bàsquet Manresa que s'ha fet aquest dimarts al vespre ha aprovat per unanimitat de la trentena de les persones presents els tres punts que han de permetre al club dues ampliacions. La primera és l'emissió d'accions per arribar com a màxim a doblar el capital social del club, de 2,58 milions d'euros i, per tant, augmentar el múscul econòmic de l'entitat. La segona és fer créixer de manera gairebé prohibitiva el nombre necessari de vots que farien falta per traslladar l'entitat fora de Manresa en una possibilitat que es podria derivar d'aquesta ampliació de capital.

En els propers dies, s'iniciarà una campanya als mitjans de comunicació per tal de persuadir persones i empreses perquè vagin a aquesta ampliació, necessària no només per mirar d'eixugar el deute, sinó també per mantenir o augmentar el nivell competitiu del primer equip en un moment previ a la futura ampliació del Nou Congost.

El president del la societat anònima esportiva, Josep Maria Herms, ha explicat per justificar sobretot la primera de les decisions que "aquest és un moment de fer un pas endavant lligat a dues realitats. Una és la futura ampliació de pavelló i l'altra, la feina que està fent la Fundació del Bàsquet Manresa en temes com la base o una possible unificació amb el femení. Ja s'estan fent passes en aquest sentit, però necessitem força econòmica per dur-ho a terme".

El motiu afecta el primer equip i la necessitat "de ser ambiciosos. No només lluitar per la permanència sinó anar a més, ja que sense la presència del primer equip masculí a l'elit serà molt més complicat dur a terme les altres iniciatives". Així, segons Herms, "en els darrers anys hem augmentat els ingressos de 2,5 a 4 milions d'euros, però paral·lelament també ho han fet les despeses i això fa que mantinguem el deute". Aquest ve llastat pels 1.7 milions, aproximadament, que el club ha hagut va haver de deixar en dipòsit a l'ACB quan va pujar per últim cop. El gerent, Carles Sixto, explicava que "els recuperaríem si tornem a baixar, però no és el que volem" i, per tant, cal més múscul.

Herms negava que l'ampliació sigui "per tapar forats, sinó per invertir en el primer equip. Amb el nou pavelló tindrem més abonats, més recursos i obrirem el Congost a la ciutat. Ara mateix estem deixant de capitalizar 10.000 o 12.000 persones que passen per allà" però no hi gasten perquè no hi ha res per gastar-hi.

Apel·lar als sentiments

Per aquest motiu, Herms demana "en primer terme als 1.800 accionistes que tenim que facin d'ambaixadors del sentiment de ser del Bàsquet Manresa, un fet que jo no he notat al màxim fins ara que he estat president". A part d'ells, "volem arribar al màxim de gent possible, als que potser no són abonats, ni accionistes, però que s'alegren de les nostres victòries". Això es farà a partir d'una sèrie d'accions en mitjans com ara un vídeo que s'ha donat a conèixer. Així, hi haurà accions per 60 euros per a les persones individuals i paquets de 100.000 o 120.000 euros per a les empreses. El text aprovat diu que "s'augmenta el capital en la suma de 688.000 euros mitjançant la creació de 43.000 noves accions nominatives" la qual cosa "suposa un total d'1.892.000 euros de prima d'emissió", que unides al valor nominal sumen els 2,58 milions totals, als quals s'admet que és complicat que s'arribi.

D'altra banda, s'han aprovat dos punts per evitar que aquesta ampliació provoqui una entrada externa que derivi en la sortida de la societat anònima esportiva de la ciutat. Per a això, es redactaran de nou l'article 4 i el 21 dels estatuts socials. Fins ara, amb el 50% de vots n'hi havia prou. Ara es passa al 85% en primera convocatòria sempre que hi hagi reunit en assemblea el 50% del capital social i al 80% en segona si hi ha el 25% present.