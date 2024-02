L’infantil del Baxi Manresa ha resistit tota la primera part davant de l’Unicaja Andalucía, l’equip amfitrió, però li ha faltat físic per resistir la intensitat dels andalusos i han acabat perdent (95-66) en la seva estrena a la Minicopa en el partit inaugural de la competició disputat en el Pavelló José Luis Pérez Canca de Màlaga.

L’equip que dirigeix Josep Santasuana ha hagut d'afrontar el partit amb la baixa de Nil Serrat, que no s'ha trobat bé per jugar-lo. Els ha pesat disputar el primer partit de la competició contra l’equip amfitrió, i amb només 3 minuts ja havien encaixat un 11-2. Ha estat el moment en què el tècnic manresà ha demanat un temps mort, i els seus nois s'han referti han arribat a empatar el partit a 15 punts.

Els manresans, a còpia de talent individual en el tir, especialment en el de tres punts (8 de 22 al final), i de joc col·lectiu, podien contrarestar el físic més potent dels jugadors de l’Unicaja.

El segon quart ha anat si fa no fa igual. Tot i que els andalusos obrien distàncies, els manresans empataven a 25 i a 27, però sense poder-se posar mai per davant en el marcador. El 39-32 amb què s'ha arribat al descans, no semblava irremuntable del tot.

No obstant, durant tota la segona part, l’Unicaja s'ha imposat de manera clara fins al 95-66 final, la major diferència del partit, però sense que els manresans es deixessin anar mai.