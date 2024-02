El Baxi Manresa no h pogut guanyar la Penya a la segona jornada de la Minicopa Endesa que es disputa al Pavelló José Luis Pérez Canca. Ha estat partit molt disputat que els badalonins han trencat en el tercer quart. Els manresans han fet un darrer quart espectacular, amb un 15 a 0 d’inici, que no els ha estat suficient per capgirar el marcador. El 55-65 final els situa al darrer lloc del Grup A.

Tots dos equips han trigat molt a anotar, com si els pesés la responsabilitat de saber que aquest era el partit que més possibilitats de guanyar tenien, vista la superioritat de Reial Madrid, que ahir va guanyar de 40 (92-52) el Joventut, i l’Unicaja Andalucía, que va vèncer de 29 (95-66) el Baxi Manresa. Els ha costat més d’un minut fer la primera cistella, i ha estat de tirs lliures. El ritme era molt alt, fet que propiciava la falta d’encert i els contracops constants. També el fet de coneixe’s bé hi ha influït.

Aquest intercanvi l’ha aprofitat millor el Joventut, que se n’ha anat de 6 ben aviat. Els manresans han anat remuntant i s’han arribat a posar a 2 punts a l’últim minut del primer quart. Ha parat el partit el tècnic badaloní, i li ha sortit bé perquè ha recuperat els 6 punts d’avantatge en acabar el primer quart (8-14).

El primer triple del Baxi no ha arribat fins a mig segon quart, ben bé. Cert que avui tampoc l’han provat tant com ahir, tot i els bons percentatges que registren. L’ha fet Eloi Pujol i ha servit per empatar a 20. I immediatament, gràcies a una recuperació, el Baxi s’ha posat per davant per primera vegada (22-20).

Els nervis començaven a marxar i cada cop, un equip i l'altre, cometia menys errades no forçades. En l’intercanvi de cops que hi ha hagut, n’ha sortit vencedor el Joventut que ha arribat al descans amb els mateixos 6 punts d’avantatge amb què l’havia començat (28-34), després d’un parcial de 20-20.

La sortida del vestidor no ha estat bona per als manresans. Els badalonins han pujat la intensitat defensiva —fins i tot el seu tècnic Dídac Arredondo ha rebut una tècnica just començar— i han començat a anar-se’n en el marcador, amb un +10 a 7 minuts pel final. Pep Santasusana ha parat el partit amb un temps mort. No li ha funcionat, la dinàmica ha estat la mateixa i la diferència s’ha enfilat fins als 17 punts (37-54), amb un parcial de 9-20.

Necessitava el Baxi Manresa una remuntada com la que va protagonitzar a la fase prèvia de Tarragona contra el Casademont Saragossa, a qui li va remuntar 20 punts. I hi ha estat a punt, amb una reacció magnífica, de caràcter, de donar-se mai que és força el caràcter del Baxi Manresa. S’ha situat a només 2 punts a 3’30’’ del final (52-54), amb un parcial de 15-0. Però, l’esforç li ha pesat en els minuts restants i no ha pogut culminar la remuntada. Al final, 55 - 65, en un bon partit entre els dos equips que més bé treballen el planter.

Amb aquest resultat, el Baxi Manresa queda darrer del Grup A. Demà a les 10.00 jugarà contra el Reial Madrid. La quarta posició el farà jugar dissabte amb el quart classificat del Grup per la 7 o 8 posició del torneig d’On neixen les estrelles.