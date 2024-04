Baxi-Unicaja: Els manresans buscaran el 'cum laude'

'Cum Laude' vol dir, literalment, "amb honors". Normalment s'aplica a la màxima qualificació acadèmica. Després de derrotar el líder la setmana passada a la seva pròpia pista, seria la nota que podria rebre el Baxi Manresa si fa el mateix avui amb el segon classificat, l'Unicaja. Els malaguenys aspiren aquest cap de setmana a pujar al graó més alt de la competició, si vencen diumenge al Congost i els blancs cauren a la tarda al Palau Blaugrana. Això dona idea de la increïble campanya del conjunt d'Ibon Navarro, que també és a una passa de la final four de la Champions i que només té el forat negre de la derrota en els quarts de final de la Copa davant del Lenovo Tenerife.

El Baxi tornarà a tenir el Congost ple per provar de tombar un equip que, com es va encarregar de dir Pedro Martínez en la prèvia, "ha guanyat 21 dels 23 últims partits, és gairebé invencible". Els manresans, tan efectius a fora com a casa enguany, volen conservar la plaça de play-off o fins i tot millorar-la depenent dels altres resultats. Falten set etapes per al final i l'excel·lent marxa de l'equip, que afronta el duel amb la plantilla al complet, fa pensar que es pot arribar molt amunt. El quart lloc és a només un partit i el tercer, a dos, encara que primer cal assegurar les eliminatòries pel títol.

Admiració total

Abans del partit, el tècnic del Manresa afirmava que "hem d'anar amb calma i humilitat. Juguem contra un grandíssim equip. El bagatge que té si no és rècord, deu acostar-s'hi molt, i són gairebé imbatibles. Aquesta és una dada objectiva i una altra és que juguen molt bé. La posició que tenen a la classificació no és per casualitat. Serà molt difícil, però juguem a casa i ho intentarem".

Sobre el fet de jugar al Congost, va matisar que "a casa, de manera sorprenent per la història del Manresa, ens està costat una mica més. En aquesta segona volta hem perdut a casa amb el Barça, el Baskonia, el Múrcia i ara juguem contra l'Unicaja. Els equips venen molt concentrats, ens respecten molt. Podem guanyar si fem les coses molt bé i tant de bo que ho aconseguim".

L'Unicaja afronta el duel enmig dels quarts de final de la Lliga de Campions, havent guanyat el primer partit a casa contra el Promitheas dimecres i encarant el segon dimarts a Grècia. El tècnic del Baxi no creu que això els afecti. "Aquesta és una competició que estan dominant. Em sembla que han perdut dos partits, i va ser a la primera fase, és un equip molt bo i està molt ben entrenat. Tenen jugadors que accepten molt bé el seu rol i agrada veure'ls jugar. A mi és l'equip que és m'agrada de la lliga, per com juga".

Un dels grans objectius de l'equip és jugar a Europa l'any vinent. Segons l'entrenador "sembla que tenim la desena plaça assegurada. Els últims anys això ha permès jugar la competició europea, però això canvia pels acords amb les federacions i els clubs. Com que no ho sabem segur, si quedem vuitens o setens, millor, pel que pugui passar. Anem pel bon camí, però no dependrà només de nosaltres sinó dels equips que juguin la competició europea l'any vinent, una dada que jo no sé".

Respecte del partit en si, i si és convenient acceptar un intercanvi de molts punts amb l'altre equip de la lliga que juga a la mateixa velocitat que el Baxi, "nosaltres juguem com juguem, a anotar, i això té una contrapartida, que l'altre equip també té ritme. M'agradaria que ells no juguessin ràpid, però no sé com fer-ho perquè nosaltres sí que ho farem. Es preveu un partit de molts punts. Qui sigui capaç de trencar el ritme de l'altre equip té molt de guanyat, però això és fàcil de dir i difícil de fer".

Kendrick Perry: "l'ambient serà molt intens"

Per la seva banda, el base de l'Unicaja Kendrick Perry va admetre a la prèvia que "l'ambient del partit de diumenge serà molt intens. Els aficionats del Manresa fan una gran feina donant suport el seu equip. És un dels equips més divertits de veure de l'ACB. Ens hem de mantenir fidels a allò que fem, controlar allò que converteix en fort el Manresa i convertir-lo en una debilitat almenys per un dia".

El jugador amb passaport montenegrí va afegir que el Baxi "segurament és l'únic equip que juga més ràpid que nosaltres. Ens hi haurem d'adaptar. Es troben en una bona ratxa de quatre victòries seguides. Hem d'igualar la seva energia, el seu físic i estar centrats en allò que fem bé".