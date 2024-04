Pedro Martínez: "Hem tingut cor i hem lluitat, però han estat molt superiors"

Pedro Martínez resumia el partit amb una frase: "Ells són molt bons". I després seguia: "Ens han superat. A la segona part han jugat amb molt físic i han tirat molt bé. Primer Kameron Taylor i després Kalinoski, Will Thomas al pal baix. Han anat trobant maneres d'anotar. Nosaltres no estàvem a gust, ni amb el ritme ni amb la defensa tan agressiva. Hem volgut estar igual que a la primera meitat, però no ho hem pogut fer-ho com abans, en els setze o disset primers minuts. Ells han estat molt bé des de llavors. Tenen molts jugadors que la fiquen de moltes maneres diferents. Hem tingut molt cor i hem lluitat, però han estat molt superiors".

Sobre la rebaixa dels vint punts de marge, "ells han anotat molt en els últims minuts del segon quart i això els ha fet marxar amb menys diferència en contra al vestidor, però no era normal que haguessin fallat tant fins llavors. Aquests triples fallats seus ens han donat ritme. Ells han anotat més, ens hem desmoralitzat, la nostra defensa ja no ha estat tan bona i l'estat anímic dels uns i dels altres, en cada part, ha estat determinant. Hem aguantat per cor el primer cop, però quan han tornat a marxar ja no hem tingut cap resposta perquè també físicament estàvem molt tocats".

En diverses fases de l'enfrontament "hem tingut pèrdues que fan mal perquè són bàsquets fàcils a la contra, tot i que han anotat tirs ben defensats. Però el meu resum és que van a davant i això no és per casualitat. Defensen bé, tenen ritme, anoten, posen bé la pilota a terra i no ho hem pogut contrarestar".

Respecte del futur, "ens hauria agradat guanyar avui. Ens està costant una mica a casa, no és el normal. A la segona volta no hem guanyat a casa [tot i que sí que ho han fet, al Breogán i al Gran Canària] i no hem perdut a fora, és el contrari de l'habitual. Una cosa compensa l'altra. Queden sis partits, tres a casa i tres a fora. Cal pensar en el següent i a guanyar tots els que poguem i a lluitar per quedar el més amunt possible".