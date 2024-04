Pedro Martínez va signar un 2+2 fa dos anys en el seu contracte amb el Baxi Manresa

L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va sorprendre relativament en la prèvia del partit contra el Monbus Obradoiro en declarar que el seu contracte no finalitzava aquest estiu, tal com pensava la majoria de la gent, sinó que encara en tenia.

En la informació sobre el seu nou contracte de l'estiu del 2022, el Bàsquet Manresa va anunciar que el tècnic allargava la seva relació laboral amb els bagencs fins al 2024.

Renovació de Pedro Martínez / Bàsquet Manresa

Ara bé, segons fonts de l'entitat consultades per Regió7, en realitat Pedro Martínez va signar un 2+2. El Bàsquet Manresa va anunciar la part fixa de l'acord, però n'hi ha una altra de variable que s'executarà automàticament en cas que les dues bandes hi estiguin d'acord. És a dir, que si el tècnic i el club ho consideren oportú, el contracte queda renovat dos anys més.

De tota manera, com va explicar el mateix entrenador, dins d'aquest document hi ha unes clàusules que li permeten sortir en cas de rebre "una oferta irrebutjable per les dues bandes" que, per ara, no s'ha produït.