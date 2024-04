El Baxi torna a saber navegar en els minuts decisius i suma el novè triomf de l'any a fora (86-94)

El Baxi domina a la perfecció els moments en què als altres els tremolen les cames. El fet de jugar sempre al mateix ritme li fa pensar que els darrers minuts són els primers. Contra un Obradoiro que es mantindrà en descens i que ho ha provat tot, els homes de Pedro Martínez, per davant en el marcador durant gairebé tot el partit, s'han imposat per un 86-94 superant les habituals trampes tàctiques de Moncho Fernández. Un altre gran partit de Badio i, sobretot, un triple de Dani Pérez a 30 segons per celebrar la renovació, deixen el Baxi amb 17 victòries, 9 a domicili, i en plena cursa per als play-off.

L'Obradoiro ha volgut contrarestar el rebot manresà posant els seus dos homes més alts, Pustovyi i Blazevic, en el cinc inicial. A més, Moncho Fernández situava una inhabitual zona 2-3 que, tot i un triple de Robinson, dificultava l'atac bagenc, amb moltes errades en el tir, i possibilitava un 9-3 per als locals, amb triplàs de Jordan Howard. Ha estat precisament el germà del jugador del Baskonia el que ha ajudat a ampliar la distància a l'inici amb cinc punts més (14-7) mentre el Manresa només anotava des de la línia de personal amb 1 de 9 en tirs.

El Baxi sobrevivia, sobretot amb un triple de Williams sobre la possessió, però l'embús ofensiu era notable. Cap jugador dels de la rotació, amb Steinbergs fora de la convocatòria per un virus, no trobava el ritme en atac i dos bàsquets seguits de Pustovyi, que acabava de rebre un tap a dues mans de Sagnia, feien parar el partit a Pedro Martínez amb 18-10. De fet, la distància ha pujat a deu punts però, per sort, un triple de Badio i un toc de dits ofensiu de Jou per al bàsquet de Geben han deixat un curt 20-15. El millor, el resultat.

Parcial visitant

I el mateix lituà retallava fins a dos punts amb un triple a l'inici del segon quart. L'Obradoiro reaccionava amb un parcial de 6-0, però ha estat efímer. La defensa del Baxi es tornava més agressiva, s'aconseguien robar un parell de boles i entre cinc punts de Badio, esplèndid, i el primer triple de Jou des de la lesió, el panorama ha canviat (26-28).

El parcial ascendia a 0-13 amb un 2+1 de Badio (26-31). Però els locals trobaven Dotson i la reaparició de Howard amb un triple quan pitjor semblaven estar i el partit ha agafat molt ritme, a vegades amb encert i d'altres amb errades i anades i vingudes. Sense Badio en pista, el Baxi s'encallava novament en el tir llunyà i Zurbriggen tornava a capgirar el resultat. Aleshores, els col·legiats treien un punt a l'Obradoiro perquè un triple de Howard era de dos punts i un tir de tres des de la cantonada de Sagnia deixava el 35-38 al descans gràcies a una gran acció defensiva posterior de Geben sobre Pustovyi.

I si Moncho arrencava amb una zona a l'inici, Pedro en posava una de 3-2, amb Sagnia a la capçalera, a l'inici de la segona que trencava Howard amb un triple que empatava el duel. Però Geben la hi tornava amb un 2+1 i, a més, el Baxi provocava la quarta falta de Blazevic amb un altre tir i addicional, ara de Sagnia. Era important per castigar el rebot local (38-44).

El partit ha entrat aleshores en un ritme més tranquil, però amb queixes locals per l'arbitratge. Enmig d'improperis de la parròquia santiaguesa exposant que, al seu parer, el partit era un atracament, el Baxi en treia partit amb una bona defensa i Badio situava la màxima diferència (49-57, a 3.40). Però en el tram final, i amb bon criteri, l'Obradoiro ha buscat Pustovyi i, a còpia de tirs lliures (15 en el quart), ha possibilitat que la diferència es comprimís fins al 61-65 del darrer descans, amb el 22è punt de Badio per tancar.

De fet, no era per tancar perquè una tècnica a un indignat Moncho Fernández donava un tir lliure a Geben (61-66). A més, Dani García, no gaire encertat fins llavors, ha fet una assistència per a un mat al vol de Robinson i cinc punts seguits per fer pujar la distància al doble dígit (63-73). Però Jordan Howard ha sorgit amb dos triples marca de la casa quan el seu equip (69-73, a gairebé set minuts).

Els locals recuperaven la zona, com a l'inici, i el Baxi semblava que se'n sortia bé a l'inici amb un bon Oriola, (71-77), però el factor Howard ho equilibrava tot (74-77) amb el sisè triple.. Però arribava un moment crític. Robinson anotava un tir i treia la cinquena falta de Pustovyi, el local més determinant (76-82, a 4 minuts). I tot seguit, en una falta molt lletja que desequilibrava el nord-americà del Baxi, Blazevic, l'altre home gran, també quedava fora. Amb tot a favor, el Baxi ha atacat malament una nova zona 2-3 i Howard situava el 81-83 amb el setè triple.

Amb fe, Travanté treia una falta amb un rebot en atac i anotava els tirs lliures, però Mendoza clava un triple per al 84-85 a 1.20. De tota manera, ara apareixia un Robinson fins llavors poc encertat per anotar un tir dels seus a poc més d'un minut. Dotson sortia del temps mort amb un bàsquet (86-87), però Badio alliberava Dani Pérez perquè l'acabat de renovar anotés el triple fonalmental (86-90). Després Howard, ara sí, fallava, Badio anotava un tir lliure, Scrubb errava l'última bala local i Travanté tancava el partit amb un resultat eixamplat.