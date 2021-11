Puig-reig tornarà dissabte a la seva cita anual amb el món del pubillatge, que com la majoria d’activitats també va quedar aturada per la pandèmia. Xènia Ollé Jàtiva és la nova pubilla, que estarà acompanyada per Miquel Roset Vegas, hereu, i per Paula Veas Català, dama, i Aleix Montaña Serra, fadrí. Ells rebran la banda i la faixa de la mà dels actuals titulars de la representació de la vida, que de manera extraordinària han complert un cicle de dos anys. El mon del pubillatge a Puig-reig «està ben viu», com afirma el regidor de Cultura, Cristian Pérez, que afegeix que «no ens trobat cap any que ens faltin representants».

Pérez ha explicat que la cita de Puig-reig amb el pubillatge arriba pràcticament al final del calendari de festes de Catalunya i es reprèn cap al mes de març, que va ser just quan va esclatar la pandèmia de covid. Els anteriors pubilla, dama, hereu i fadrí no van poder fer cap acte durant el 2019-2020, amb la qual cosa es va considerar, com es va fer a diferents poblacions, que era convenient allargar-ho un any.

Puig-reig recupera un acte on tenen molt protagonisme hereus i pubilles. Ells mateixos condueixen l’acte i enguany el presenten l’hereu i la pubilla del 2018. En aquesta festa hi ha confirmada l’assistència de més de 50 pubilles i hereus. La trobada acabava habitualment amb un ball que enguany se suprimeix.