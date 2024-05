El projecte 'menja mòbils' de la UPC Manresa, estrella del reportatge d'avui del "30 minuts"

A la UPC Manresa hi ha un grup d'enginyers de diferents especialitats, coordinats pel santjoanenc Toni Dorado, enginyer Químic i doctor en Recursos Naturals i Medi Ambient, que l'any 2013 va iniciar un innovador projecte per extreure els metalls dels mòbils amb microorganismes. Batejat amb el nom de Biometallum, l'invent, del qual ha parlat aquest diari en diverses ocasions, és un dels protagonistes del reportatge d'aquest vespre del programa 30 minuts del 3Cat, amb l'enunciat La febre dels metalls. És possible una mineria respectuosa? (22.05 h).

El coure, el liti i el cobalt són metalls estratègics, atès que són presents en els mòbils, les bateries i als vehicles elèctrics. Europa els importa de la Xina, una dependència que es vol aturar, per exemple, amb l'impuls d'una legislació per facilitar l'obertura de jaciments al continent europeu. Mentre els moviments ecologistes aposten pel reciclatge, els geòlegs defensen que una mineria respectuosa és possible.

Permet recuperar el 99% del coure

A la Politècnica de Manresa ja fa temps que demanen que la ciutadania doni el seu mòbil a la ciència. Segons els seus càlculs, només es recicla un 10% dels aparells i la majoria, quan són vells, queden en un calaix. Amb els mòbils que recullen estan investigant un mètode innovador per extreure’n els metalls. Primer, el mòbil passa per una trituradora. A partir d’aquí, les plaques base esmicolades es posen en contacte amb uns bacteris que tenen predilecció pel coure. “Som capaços de recuperar el 99% del coure present en un residu, i té exactament les mateixes propietats que el coure que pots treure d'una mina”, explica Dorado, que és regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica a Sant Joan de Vilatorrada.

Amb la planta pilot del projecte 'menja mòbils' en marxa, el següent pas és aconseguir que el procés per recuperar coure funcioni a escala industrial. També han començat a fer proves amb altres metalls estratègics.

Tot plegat, s'explicarà en el programa d'aquesta nit.