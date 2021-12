Arriba una nova edició de la Festa Major d’Hivern, l’esdeveniment cultural dedicat a la festivitat de Santa Eulàlia, patrona de la ciutat de Berga. La celebració comptarà amb una programació d’activitats que es portarà a terme del 10 al 17 de desembre i inclourà propostes de música, teatre, història, ball, tradició i jocs.

Entre altres activitats, hi haurà una actuació de Roger Mas en el marc de la gira de concerts del nou disc del cantautor, titulat Totes les flors, una ruta per diversos racons de la ciutat per redescobrir la història i llegenda de Santa Eulàlia, o una proposta de teatre còmic de carrer, visual i itinerant, inspirada en situacions quotidianes i protagonitzada per tres personatges i una cadira gegant que surten a prendre la fresca creant un univers de situacions surrealistes, extremes i hilarants. La festa està organitzada per l’Ajuntament de Berga i compta amb la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.