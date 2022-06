Les emocions i els sentiments han tornat a la plaça de Sant Pere de Berga en la primera Patum de Lluïment del 2022. Les comparses han saltat envoltades de centenars de patumaires, però menys que altres anys. No ha estat una Patum de Lluïment tant multitudinària com les úlitmes abans de la covid. Tot i que el centre de la plaça estava ple i s'hi concentrava molta gent, als costats quedaven espais buits, i de fet, les comparses no tenien problemes per entrar fins al mig i fer una bona rotllana per ballar.

Turcs i cavallets, maces, guites, àliga, nans vells, gegants i nans nous han lluït cadascuna els seus balls i la festa s'ha acabat amb tirabols. La comparsa protagonista ha estat la Guita Grossa, amb un salt especial en motiu dels 400 anys. La guita grossa, coronada El salt de Lluïment de la guita grossa ha estat únic. D'entrada, se li ha posat una corona de flors. A més, al salt de guites i als tirabols hi ha participat també la guita grossa de la Patum infantil, fet que ha permès veure tres guites a la plaça, tenint en compte que la guita xica sempre comparteix salt amb la grossa. El salt de guites ha acabat amb el tradicional moment de la bota: la comparsa l'ha acostat com sempre al tabaler perquè begués i també l'ha apropat al balcó de l'Ajuntament, convidant a tastar barreja de la Patum a l'alcalde, Ivan Sànchez, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Tots dos s'han animat a beure. Text que s'ha llegit per megafonia abans del salt de guites: Coronem a la Guita Grossa, per tornar al seu primitivisme inicial, a l’essència més pura on foc, natura i deïtats estaven estretament units. Aquesta corona confeccionada per l’artista gironellenca Silvia Lleonart, vol també ser un homenatge a totes les persones que desgraciadament ens han deixat en aquests anys durs que ens ha tocat viure. A totes les persones que sense saber-ho, la Patum de 2019 va ser el seu últim Corpus. I també de manera més personal com a comparsa, la pèrdua recent de dos companys com han estat Josep Picas i Romà Pujol.