Berga podria tenir eixugat el deute l'any 2028. El Ministeri d'Afers Econòmics ha entrat una resolució que permet a l'Ajuntament pagar els crèdits ICO en cinc anys, entre 2023 i 2028, i no fins a 2032 com ara preveia. El consistori preveu pagar el darrer dels crèdits pendents l'any 2025 (els que no són l'ICO), per la qual cosa Berga podria estar sanejada econòmicament d'aquí a 6 anys.

El regidor d'Hisenda, Marià Miró, ha lamentat el poc marge per decidir que els ha donat el Ministeri (han tingut des de mitjans de juny i fins demà, dia 8 de juliol) i creu que "ha arribat tard", però celebra aquesta proposta. Ho ha explicat avui en la roda de premsa prèvia al ple municipal, conjunta amb el regidor de Municipalitzacions, Ramon Camps. L'equip de govern afirma que l'alternativa que proposava ara el govern central era pagar el deute de forma íntegra l'any 2023, i no en cinc anys. La mesura s'aprovarà previsiblement al ple d'aquest vespre, on entrarà d'urgència en tractar-se d'una mesura important, deixant sense efecte la mesura anterior. "És més interessant aquesta proposta. Hi ha molta més seguretat jurídica", ha argumentat Miró, defensant la Generalitat també és partidària d'aquesta proposta. El regidor ha destacat que és una bona mesura perquè s'amortitza en menys anys, alhora que deslliura al consistori de la limitació que té en molts aspectes, ja que l'ICO va lligat al Pla d'Ajust. Si al ple aprova avui la mesura, el següent pas seria renegociar el refinançament amb el banc que determini el Ministeri, com es va fer l'any passat. Es preveu que es faci de cara al setembre.