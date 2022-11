La Junta General del Patronat de la Patum es va reunir divendres al vespre per tractar, com fa periòdicament, temes relacionats amb la festa.

Es va posar sobre la taula l'estat del concurs del disseny dels nous vestits dels gegants a de la Patum. Tal com ja s'havia exposat a la premsa, es va informar que la proposta guanyadora és ara ‘Els nostres avis’ i no pas ‘Una mirada al passat’. Un cop detectat l’error material en la quantificació del criteri d'edat, es va procedir a esmenar-lo i notificar-lo a les dues parts implicades. La regidoria de Patum es va emplaçar a comunicar el resultat de l’adjudicació del contracte un cop esgotats tots els recursos i finalitzats els tràmits. En base a aquesta nova data, es valorarà si hi ha el temps suficient per disposar dels vestits nous dels gegants per la Patum del 2023.

Un altre punt de l'orde del dia va ser la celebració de l’aniversari de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat. Divendres, 25 de novembre, es farà l’acte institucional a la plaça de Sant Pere, que inclourà una projecció d’imatges de Foto Luigi i música de la Cobla Berga Jove en directe. A més, s’homenatjarà a Manel i Climent Escobet, de Foto Luigi, negoci familiar que enguany cessa la seva activitat després de més de 100 anys d’història. També prendran part en l’acte Salvador Vinyes, Mario Lucas i Maite i Marta Rafart, que són les persones entrevistades en el marc del cicle Vides de Patum.

El nomenament de les persones integrants del Consell Municipal de la Patum va ser un altre tema que es va tractar. Tal com recull el text del seu reglament, és previst que estigui integrat per representants polítics, tots els caps de colla i quatre patumaires. La proposta de les persones integrants es realitzarà formalment en les properes setmanes.

I per últim, la junta del Patronat va parlar de la composició del jurat del concurs de cartells de La Patum 2023. Atès que la previsió és convocar el concurs de cartells de la Patum a començament d'any, es proposen els diferents noms de les persones que integraran el jurat qualificador.