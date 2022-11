El conseller comarcal d'Esports al Consell del Berguedà, Abel Garcia, que també és regidor a l'Ajuntament de Berga (PSC) lamenta les acusacions de la CUP Berga en relació a la "manca de transparència", "partidisme" i "joc brut" del Consell Comarcal del Berguedà respecte la pista d'atletisme que es farà a Gironella.

Tenint en compte que el Berguedà pateix un dèficit estructural d'espais per a la pràctica de l'atletisme, Abel Garcia va fer una proposta al ple de l'Ajuntament per posar-hi remei: "amb actitud constructiva, el desembre del 2019 i en qualitat de regidor vaig arribar a un acord amb el govern municipal de la CUP per tirar endavant els pressupostos de 2020. Aquests pressupostos contemplaven, entre d'altres aportacions del PSC, la construcció d'una pista d'atletisme a Berga".

En aquest sentit, Garcia explica que els anys següents, el 2020 i el 2021, "l'equip de govern s'ha dedicat a contestar-me amb evasives i excuses cada vegada que els feia esment a l'incompliment dels acords adquirits". I mentre Berga no movia fitxa, Gironella feia un pas endavant. Així ho argumenta Abel Garcia: "mentre es feia patent l'immobilisme per part de la CUP, que no va engegar en cap moment el projecte, i tenint en compte la necessitat per part de la comarca de tenir la pista d'atletisme, Gironella va fer el pas de proposar terreny i una memòria". Segons Garcia, "des del primer moment, el govern local de Berga era coneixedor de l'oferta de Gironella, i tot i això no va fer cap moviment per iniciar el projecte i aconseguir la inversió".

El conseller comarcal i regidor a l'oposició de Berga atribueix a la "lentitud i la deixadesa" del govern de Berga el fet que la pista s'acabi fent a Gironella. Sinó, diu, "l'alternativa era perdre-la". Abel Garcia assegura que ha treballat "perquè l'equipament fos de Berga". Com? "Si l'ajuntament hagués fet el pas endavant (tal com estava acordat, aprovat i contemplat als pressupostos) s'hagués prioritzat Berga".

Per a Abel Garcia, "el fet que la pista d'atletisme no s'acabi construint a Berga és la mostra que quan no es posen tots els esforços i recursos en prioritzar les inversions necessàries i reclamades per la ciutadania, les oportunitats acaben marxant de la ciutat". I afegeix: "És una llàstima que l'Ajuntament de Berga no hagi estat capaç d'iniciar el procés, i un cop confirmada la pèrdua de l'oportunitat, s'excusin en el sectarisme i acusin el Consell Comarcal d'actuar d'esquena a la voluntat de la ciutadania".

Conclou que és un nou cas de pèrdua d'inversió a la ciutat i ho lamenta. Referma el seu compromís "i la meva disposició a continuar treballant per a portar noves inversions i les millores necessàries al municipi".