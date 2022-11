La CUP Berga celebra que el Berguedà pugui disposar d'aquí a uns mesos d'una pista d'atletisme, "perquè això vol dir avançar en espais i equipaments que acaben millorant la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen al Berguedà". Alhora però, la formació política denuncia "un altre episodi de joc brut per part del Consell Comarcal del Berguedà, que ha tornat a actuar amb opacitat i fent evident la seva deriva partidista, esdevenint un ens instrumentalitzat políticament". La nova instal·lació per a la pràctica de l'altetisme es farà a Gironella, a la zona esportiva.

Segons apunta la CUP Berga en un comunicat, "el fet que aquesta institució -que hauria d’actuar democràticament- hagi exclòs, de nou, la presència de membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de Berga en decisions de gran envergadura com aquesta és simplement una nova taca en un expedient que s’amplia cada dia que passa". La CUP assegura que "sempre hem apostat, i ho seguirem fent malgrat totes les faltes de respecte i mostres de deslleialtat política, pel consens i per la transparència, dos conceptes que semblen desconeguts en segons quins despatxos".

El comunicat afegeix: "Si hi hagués hagut un diàleg, hauríem buscat la manera de poder establir la pista d’atletisme a la capital de la comarca, a Berga, partint de la proposta que entitats esportives de la ciutat ens van fer arribar i que creiem que era un punt de partida". La CUP exposa que el consell d’alcaldes, que es convoca de manera aleatòria, "podria ser un espai de debat i diàleg per decidir aquest tipus d’inversions". I lamenta "que les prioritats d'inversió del Consell Comarcal i la seva localització no es puguin debatre entre els municipis, així com la manca d'inversió endèmica a la capital de la comarca",

La CUP Berga reclama "transparència i democràcia" a l’hora de decidir les prioritats d’inversió del Consell Comarcal: "I no denunciem només una manca d’inversió a la capital del Berguedà, sinó que també exigim un millor repartiment d’aquestes inversions. Quin és el percentatge d’inversions realitzades als municipis de la comarca? Quins són els criteris de repartiment d’aquestes inversions?"

Segons assenyala la CUP, "és només un nou cas que se suma a una llarga llista de greuges comparatius que accentuen el partidisme i la instrumentalització política que s’està fent d’un ens públic i democràtic com hauria de ser el Consell Comarcal". Rermcar que les administracions es "deuen als seus ciutadans i queda demostrat, un cop més, que n’hi ha de primera i de segona quan parlem de la comarca del Berguedà".

La formació política denuncia que "ens trobem davant d’un problema estructural de politització d’una institució que no vetlla de manera igual i democràtica pel conjunt dels seus ciutadans".