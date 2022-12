De la biocombustió industrial a la cogeneració com a complement de tot els procés. Al polígon de la Valldan de Berga hi ha un gran centre generador de calor per a ús industrial amb un doble circuit d’aigua i d’oli (l’oli té un punt d’ebullició molt més alt que l’aigua i permet escalfar-lo a molta més temperatura). Diverses indústries del polígon de la Valldan, algunes alimentàries i una tèxtil, reben aquest producte per utilitzar-lo en els seus processos.

La producció en aquests moments té una bona acceptació, segons els alcaldes, però pensen en poder fer un pas més: introduir la cogeneració, per tal que a part de produir escalfor es pugui produir electricitat, amb la qual cosa s’aconseguiria un millor aprofitament de la combustió d’estella i una millor rendibilitat de la inversió feta en aquest centre. Per completar el procés amb la transformació de calor en electricitat caldria una inversió d’entre 300.000 i 400.000 euros, segons les primeres referències econòmiques que té la mancomunitat. Els alcaldes esperen que aquests diners puguin arribar, directa o indirectament, de la Generalitat. Produir electricitat podria servir per al consum intern, però fonamentalment per vendre l’excedent a la xarxa elèctrica. En aquests moments, a part de la central industrial, amb les altres calderes instal·lades s’escalfen centres com els instituts i escoles públiques de Berga, o la piscina coberta de la capital berguedana. I a Cercs, tenen en projecte, poder escalfar, també, el pavelló.