L’arxiu comarcal del Berguedà, a Berga, tindrà una sala de suports especials per guardar-hi fotografies, vídeos, àudios i dibuixos. Les obres d’adequació del nou espai és previst que comencin en els propers dies i durin un parell de mesos, ha dit a Regió7 el regidor de Cultura de Berga, Eloi Escútia.

L’actuació permetrà conservar en millors condicions un material que actualment està arxivat com la resta de documents. La nova sala incorporarà maquinària per a una bona climatització, tal com ha explicat l’arxiver de Berga, Abel Rubió: “hi haurà una temperatura regulada i baixa, entre els 10 i 15 graus, i una humitat controlada”.

Comptar amb un dipòsit específic per a suports especials, més gran i climatitzat, serà un valor afegit per a l’arxiu: “Fins ara no podíem garantir les condicions òptimes de conservació de fotos, vídeos… i en canvi ara tindrem un espai amb la temperatura i la humitat apropiada perquè aquests materials no es degradin fàcilment i se’n garanteixi la conservació tot i el pas del temps”, ha comentat Abel Rubió.

Aquest projecte pot ser un incentiu per a donacions de fons documentals fotogràfics a l’arxiu de Berga. Així ho ha argumentat el regidor Eloi Escútia: “Poder garantir la preservació del material amb les condicions òptimes, facilitarà la cessió de fons documentals fotogràfics”.

El volum actual de suports especials que hi ha a l’arxiu és d’aproximadament mig milió de fotos i 10.000 unitats documentals d’altres tipus de suport (vídeos, àudios, dibuixos). La nova sala tindrà espai perquè aquest fons pugui créixer, ocuparà una part de l’actual espai de consulta de l’arxiu.

La construcció de la sala per arxivar suports especials s’ha adjudicat per un import de 68.000 euros.

Ampliar l’espai d’arxiu

L’Ajuntament de Berga té entre mans un altre projecte relacionat amb l’arxiu, tal com ha avançat el regidor de Cultura, Eloi Escútia. La idea és ampliar l’espai d’emmagatzematge que té actualment l’arxiu, ubicat al Pavelló de Suècia de Berga, fora d’aquest equipament.

La previsió és adequar el pis superior de l’espai de reserva del Museu Comarcal, ubicat al Pla de l’Alemany, per guardar documents i materials que no són de consulta habitual, “i no requereixen està a l’abast de les persones que freqüenten l’arxiu”, ha apuntat Escútia.

Tot i que l’equip de govern (CUP i ERC) ja ha posat fil a l’agulla en aquest projecte, serà una realitat a més llarg termini.