El santuari de Queralt viu un declivi de visites amb el bar restaurant tancat 'sine die' des de fa un any mig. La situació es deu a la pandèmia però també a l'inacabable episodi de bloqueig de l'hostatgeria pel cas Inberga Tur, en concurs de creditors i inoperativitat des de l'any 2012. L'última sentència que s'ha conegut, del 20 de desembre, ordena retornar els béns d'Inberga Tur a l'Ajuntament però el litigi no està tancat.

L'empresari berguedà Pep Graus, que gestiona les concessions d'Inberga Tur de forma subrogada, explica que fa anys que es veu obligat a operar en una situació d'incertesa. De fet, va assabentar-se de la darrera sentència judicial per la premsa.

Amb aquest panorama, tot i que l'hotel Berga Park continua en funcionament, el bar restaurant de Queralt ha acabat tancant portes. El tancament va coincidir en el temps amb la tornada a posada en marxa del sector hoteler després de la Covid, un moment econòmicament delicat pel gremi. "El vaig deixar empipat de posar diners de la meva butxaca", admet Graus.

El guardià de Queralt, Albert Pujol, ressalta que després de la Covid van començar a tornar els autocars que acostumaven a fer parada a Queralt. "Però com que no hi ha un lloc on fer el vermut o dinar, moltes companyies de bus van deixar de venir", apunta. Això ha fet que el nombre de visitants de Queralt, que va caure en picat degut a la pandèmia, ja no s'hagi acabat de refer.

"Queralt és una parada que interessa fer a les companyies de bus perquè és maco i no es paga res per entrar al santuari i passejar per l'entorn, per això crec que si fessin dinars, moltes d'aquestes rutes per la zona es quedarien aquí", opina Pujol.

L'ascensor inclinat també va estar tancat entre l'estiu de 2021 i agost de 2022 per temes tècnics. Al setembre, l'Ajuntament va signar un acord amb la parròquia per gestionar-lo. Des de llavors el consistori en continua assumint el manteniment, però és Albert Pujol qui s'encarrega d'obrir-lo i tancar-lo, aprofitant que també atén la botiga de records del santuari, en mans del bisbat. A la botiga s'hi poden comprar souvenirs del santuari de Queralt i també s'hi venen begudes i algun snack.

A Queralt tampoc hi ha missa cada diumenge, sinó un cop al mes, d'ençà que va morir mossèn Ramon Barniol, l'últim capellà custodi del santuari de Queralt, l'any 2021. Els mossèns de la parròquia de Berga s'alternen els dies per pujar a oferir missa l'últim diumenge de cada mes. Des de la parròquia també es fan mans i mànigues perquè algú obri i tanqui el santuari cada dia per tal que sempre es pugui visitar.

Tot i la caiguda de visitants, Queralt continua sent un lloc que els berguedans trien per casar-se ja que normalment l'àpat ja s'anava a fer a un altre lloc. "De cara a la primavera començarà a animar-se el tema casaments", destaca Pujol.

Així mateix, és un entorn ideal per fer-hi esport. Aquest dissabte al matí, Regió7 ha pogut comprovar in situ que la majoria de persones que pugen a Queralt són esportistes de la zona que hi corren o van en bicicleta, encara que també hi havia berguedans que hi passejaven en família i alguna persona de fora de la comarca que visitava el santuari per primera vegada i s'estranyava que el bar - restaurant estigués tancat.

L'Ajuntament de Berga va atorgar l'actual concessió de l'hotel i també de les instal·lacions de Queralt el 17 juliol de l'any 2002 a un grup d'una vintena d'empresaris, la societat Inberga Tur.

El grup empresarial no van aconseguir convertir l'hostatgeria de Queralt en hotel, ni reformar el restaurant i modernitzar aquestes instal·lacions com volia. L'hotel tampoc va acabar de funcionar. El 2012 van presentar un concurs de creditors voluntari, i van subrogar les concessions a Pep Graus. El litigi amb l'Ajuntament per incompliment de contracte es manté obert des de 2009.