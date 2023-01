L’Ajuntament de Berga farà aquesta setmana una actuació d’urgència al santuari de Queralt perquè pugui recuperar l’abastament d’aigua. En els últims dies l’equipament religiós s’ha vist privat del subministrament fins al punt que ha hagut de tancar els lavabos públics.

El regidor d’Urbanisme de la capital berguedana, Aleix Serra, ha explicat que el consistori és coneixedor de la situació i ha argumentat que el tall que afecta aquesta setmana el santuari es deu a la doble situació adversa en matèria meteorològica: «el què passa, d’entrada, és que estem en una situació de sequera que a sobre s’ha vist agreujada amb un episodi de glaçades a la muntanya; això s’ha sumat a un problema històric d’abastament d’aigua a Queralt».

Davant d’aquest escenari, que ha causat la queixa d’algun usuari a les xarxes socials, el responsable d’Urbanisme de la capital comarcal ha apuntat que «aquesta setmana que ve intentarem fer una actuació puntual per resoldre el problema».

El regidor ha apuntat que, però, l’Ajuntament té sobre la taula una actuació de més envergadura per solucionar d’una manera definitiva aquesta mancança que pateix el recinte marià aquest mateix exercici: «tenim un projecte per aquest any que espero que es pugui executar».

La dificultat de portar aigua al santuari de Queralt és ja un dels que més maldecaps ha causat als diversos consistoris en els últims anys. L’any 2016 es va portar a terme una actuació per substituir la canalització en el camí de l’aigua a fi efecte de canviar una canonada de fibrociment deteriorada per una de polietilè. El projecte va consolidar la canalització de la font Perdigall fins al dipòsit de Sant Joan i el del Sant Joan a Queralt. No obstant això, l’abastament continua condicionat al fet que plogui.