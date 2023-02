El Transport a la Demanda del Berguedà, que gestiona el Consell Comarcal, realitza una mitjana de 245 serveis al mes. Es dona cobertura a una població de prop de 2.000 habitants de 19 nuclis de 13 municipis, per mitjà de 24 taxistes. El 2022 el servei va batre el rècord arribant als 3.350 passatgers, 135 més que el 2021, quan va tenir 3.215 usuaris.

Tendència a l'alça des del 2108

Més del 80% dels serveis es reparteixen entre les 8 línies principals: Sant. Jaume de Frontanyà–Borredà–Vilada–Berga; Gósol–Saldes–Vallcebre–Guardiola de Berguedà; Serrateix–Viver–Navàs; Fígols–Sant Jordi (Cercs)–Berga; Castell de l’Areny–Vilada–Berga; Castellar del Riu–Espinalbet–Berga; Capolat–Berga; i Montclar–Casserres–Gironella.

Aquestes són algunes de les dades que ha exposat aquest dijous, Abel Garcia, conseller comarcal de Mobilitat a les jornades El Transport a Demanda, com a resposta a les necessitats de mobilitat no cobertes, organitzades per l’Associació Catalana de Municipis.

El Transport a la Demanda del Berguedà està destinat als usuaris dels municipis amb menys habitants que no disposen de servei regular de transport públic amb autobús. L’objectiu és connectar els usuaris, el dia que ho necessiten, amb la parada de transport públic més propera o amb la seva destinació final amb un taxi.

El servei de Transport a la Demanda del Berguedà és el fruit de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Berguedà per a la millora dels serveis de transport públic a la comarca. Es presta des del punt de parada acordat amb cada municipi fins a la parada de transport públic del municipi de destinació i es duu a terme en els horaris preestablerts que enllacen amb les línies de transport regular. Es pot sol·licitar trucant al telèfon 900 696 566 o a través de l’app TADCAT.

"Un servei fet a mida de les necessitats de la ciutadania"

El conseller comarcal de Mobilitat, Abel Garcia, ha exposat que el Transport a la Demanda del Berguedà "és un exemple de col·laboració entre les administracions públiques i que amb la gestió per part del Consell Comarcal del Berguedà ha permès oferir un servei de qualitat i eficient per als ciutadans". I ha afegit que es tracta d’un servei "fet a la mida de les necessitats de la ciutadania del Berguedà" i fa possible "garantir l’accés als serveis en tot el territori i també la lluita contra l’aïllament en entorns rurals com el nostre".

Més d’una dècada d’història al Berguedà

El Transport a la Demanda al Berguedà va començar el 2009, quan es va endegar a municipis del nord de la comarca. L’abril de 2018, el Consell Comarcal del Berguedà va assumir-ne la gestió directa. L’agost del 2019, el Consell i el departament de la Vicepresidència, i de Polítiques Digitals i Territori van activar el Transport a la Demanda els caps de setmana a les valls del Llobregat i del Pedraforca. Així mateix, el febrer de 2020, es va fer un pas endavant en la digitalització del sistema de Transport a la demanda amb l’entrada en funcionament d’una aplicació per a mòbils per a reservar i gestionar els serveis de transport a la demanda (TAD) de la comarca, l’aplicació TADCAT. Es preveu que aquest any hi hagi en servei una nova aplicació que millorarà l’actual.