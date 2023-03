L'heliport de Berga, ubicat al costat del parc de bombers, podrà operar les 24 hores del dia a partir de l'estiu de l'any que ve. La incorporació de la instal·lació a la Xarxa d'heliports d'emergències 24 hores de l'heliport de Berga permetrà donar servei als vols nocturns del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) i i d’operadors públics com Bombers, Mossos d’Esquadra i Agents Rurals.

Ara mateix, l'heliport de Berga funciona per a operacions d'emergència de dia. Quan hi ha alguna incidència de nit, per exemple al Pirineu, surten d'altres bases, com ara la de la Cerdanya. A partir de l'estiu del 2024, el de Berga ho podrà fer també de nit i es convertirà en el segon heliport 24 hores de la Catalunya Central: "A part del d'Igualada, tindrem una altra base habilitada a la Catalunya Central amb la capacitat de ser utilitzada a qualsevol hora de dia que es necessiti una intervenció immediata", ha explicat el conseller de Territori, Juli Fernàndez, durant la visita d'aquest dimecres a l'heliport de Berga.

Una inversió de 200.000 euros

Les obres d’adequació començaran a finals d’any i la inversió prevista és d’uns 200.000 euros. Els treballs consistiran en la instal·lació dels sistemes d’il·luminació i emergència, i l'abalisament i millora dels accessos. Les obres també preveuen un nou dipòsit de subministrament de combustible perquè s’hi abasteixin els diferents serveis aeris d’emergència que hi operin: "En l'àmbit de rescat és un aspecte important perquè com menys pes de combustible més capacitat tens per fer un rescat, i si tens punts més propers de recàrrega pots volars amb menys volum de combustible", ha comentat el conseller.

La intervenció que es farà a l’heliport de Berga "forma part d’un projecte a nivell de país, la xarxa d’heliports 24 hores", ha detallat Juli Fernàndez. La Xarxa H24, impulsada pel Govern, ha considerat que l’Heliport de Berga és òptim per a les emergències mèdiques nocturnes, tenint en compte la ubicació geogràfica -al Prepirineu- i l’absència d’alternatives al territori. A més, es treballa per al monitoratge de totes aquestes instal·lacions en remot des d'Aeroports de Catalunya, "per tal de garantir que en qualsevol moment aquestes instal·lacions nocturnes estan en perfecte estat per ser utilitzades".

Reduir el temps d'evacuació de malalts

Les millores a l’heliport de Berga permetran, entre d’altres, reduir el temps d'evacuació de malalts als centres hospitalaris de referència i millorar la cobertura sanitària al Berguedà. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ho ha qualificat de "molt bona notícia per la comarca i per tota la Catalunya Central".

Quan es posi en funcionament aquesta infraestructura, el SEM podrà traslladar en helicòpter medicalitzat els malalts amb patologies que necessiten una atenció ràpida també en horari nocturn, el que reduirà el temps de trasllat notablement.

La gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Alba Oms, ha valorat el fet de poder reduir els temps d’evacuació dels malalts que ho necessiten i, alhora, poder apropar amb celeritat professionals assistencials al territor: "Millorem l'assistència al Berguedà. Ha estat una prioritat perquè és una comarca dispersa i amb pobles petits i el què fem és garantir aquesta assistència i equitat territorial". I ha afegit: "És un pas més en l’aposta assistencial que el Departament de Salut fa a tot el Berguedà i que també es concreta amb els treballs que hi ha a hores d’ara a l’Hospital de Berga per a un nou servei d’urgències del Centre i la base SEM". En dos anys, es preveu una inversió de 5,5 milions d’euros a l’Hospital de Berga per impulsar millores.