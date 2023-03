Ismael Calvo i Ignasi Ripoll han presentat la renúncia com a regidors de govern de l'Ajuntament de Saldes. Segons ha explicat a Regió7 Ismael Calvo, han pres la decisió per "la falta de confiança i comunicació" amb l'alcalde, Moisès Masanas (ERC), i la resta d'equip de govern durant l'últim mes o mes i mig.

Després d'expressar la seva voluntat de no continuar a la llista d'ERC a les properes eleccions municipals del 28 de maig, "la relació amb l'alcalde ha estat cada cop més distant i amb tensió, fins al punt que ens vam assabentar per les xarxes socials de la convocatòria per fer balanç de mandat", un acte que es farà el 25 de març. "Com a membres del govern de Saldes no se'ns va comunicar", ha assegurat Ismael Calvo.

Aquest fet ha estat la gota que ha fet vessar el got i dissabte passat van presentar la dimissió i la van comunicar a l'alcalde. Dimecres que ve, 15 de març, es farà efectiva la renúncia al ple de l'Ajuntament de Saldes. Segons el regidor Ignasi Ripoll: "No tenia sentit formar part d'un equip de govern que no comptava amb nosaltres".

Ismael Calvo ha argumentat que sense Moisès Masanas de cap de llista per Saldes -ja que és alcaldable d'ERC a Berga-, ni ell ni Ignasi Ripoll veien clara la continuïtat a ERC: "nosaltres vam entrar a formar part de la llista de Masanas com a independents, i sense ell de líder no teníem motiu per continuar estant en una llista d'Esquerra Republicana, en tot cas una llista independent, no vinculada a cap partit polític". Tot i la insistència, ells van tenir clar que no es presentarien en una llista d'ERC: "No ens sentíem còmodes sota el paraigua d'ERC".

La voluntat de mantenir una llista d'ERC a Saldes va ser ferma i Dolors Jiménez serà la cap de llista del partit republicà.

D'altra banda, els regidors que han deixat el govern, Ismael Calvo i Ignasi Ripoll, es podrien plantejar presentar una llista independent, però "ho hem de valorar", ha dit Ismael Calvo. De moment, "està per decidir si tirarem endavant la candidatura o no", i "en cas que la proposta maduri no estarem lligats a cap partit", assegura Ignasi Ripoll.

La voluntat de tots dos és continuar implicats en el poble. De fet, segons Ismael Calvo, "ens sap greu haver hagut de plegar quan falten dos mesos per tancar el mandat, ja que ens queda un mal regust de boca després d'uns anys de bona feina i d'haver tirat endavant projectes per al poble".

Ismael Calvo era regidor de Governació, d'Esports i de Comunicació a l'Ajuntament de Saldes aquest mandant, des del 2019 fins ara. També era el primer tinent d'alcalde. Anteriorment, havia estat regidor a l'Ajuntament de Saldes altres dos mandats per CiU.

Ignasi Ripoll es va estrenar com a regidor a l'Ajuntament de Saldes el 2019 i ha portat fins ara les regidories de Medi Ambient, Transició Energètica i Cultura.

Per la seva banda, Moisès Masanas, alcalde de Saldes, ha emplaçat a aclariments sobre els fets a una nota de premsa que farà arribar a Regió7 en les properes hores.