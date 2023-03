El bisbe de Solsona presidirà una processó al Berguedà per demanar que plogui

La preocupació per la sequera que està afectant Catalunya està suposant importants dificultats pels sectors de l’agricultura i la ramaderia. A l’espera de l’arribada de precipitacions, pagesos i veïns feligresos dels municipis berguedans de l’Espunyola i Montmajor han optat per la via de la fe i de la tradició. En aquest sentit, aquest diumenge duran a terme una processó i una missa per demanar a la Mare de Déu dels Torrents que porti pluges a les seves terres i que estarà presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa. Es tracta de la primera processó coneguda celebrada enguany a Catalunya per demanar una solució per l’episodi de sequera que pateix actualment el país, tot i que s’ha celebrat un acte similar a la Catalunya Nord.

L’acte es durà a terme aquest diumenge, 26 de març, a les 12 del migdia a l’església de la Mare de Déu dels Torrents, al terme municipal de l’Espunyola. De fet, en aquesta església no s’hi fa missa habitualment i ha quedat pràcticament en desús. Per aquest motiu, aquest dissabte a la tarda es netejarà i es deixarà a punt per poder pregar l’endemà amb l’objectiu de demanar la finalització de la sequera.

Les processons i les misses dirigides a demanar pluja eren habituals a la zona, tot i que s’han anat perdent amb el pas dels anys. Dècades enrere es solien celebrar a la mateixa església de la Mare de Déu dels Torrents, tot i que en les últimes ocasions ja es va fer a la de Sant Martí de Correà. Segons expliquen fonts del bisbat de Solsona a aquest diari, es tracta d’una tradició que ha perdurat per l’impuls dels feligresos de la zona. De fet, el 2005 i el 2008 ja es van dur a terme cerimònies similars. Sobre el fet que es faci la petició de pluja a la Mare de Déu dels Torrents, indiquen que no és per algun motiu concret sinó que simplement és la mare de Déu d’aquesta parròquia.

Tot i que recentment les processons i les misses es celebraven a l’església de Sant Martí de Correà, aquest cap de setmana s’ha decidit fer-ho a l’església de la Mare de Déu dels Torrents com s’havia fet habitualment. La talla original de la marededeu es troba precisament a l’església de Sant Martí de Correà ja que se la va traslladar allà per protegir-la de possibles robatoris. Per aquest motiu, en la processó d’aquest diumenge s’hi portarà una rèplica de la marededeu custodiada per una família de la zona.

La missa serà cantada per la coral de Montmajor. En acabat, es farà una processó pels voltants de l’església amb la marededeu alçada en un ‘portant’ que es guarnirà amb flors però sense massa ornamentació perquè és època de Quaresma. Durant la processó, es cantaran els goigs per demanar l’arribada de la pluja i es farà una pregària.

El Bisbat de Solsona aplaudeix que un grup de feligresos hagi promogut aquesta acció, «que anys enrere era típica si hi havia períodes de sequera, però es va anar perdent», però «ara quan hi ha una necessitat, els pagesos ho demanen, i es fa». Com que els mossens de la zona diumenge tenen compromisos amb les seves parròquies i no n’hi havia cap de disponible, oficiarà la missa el bisbe Francesc Conesa.

Feligresos de la zona que van participar en les processons i en les misses celebrades a l’església de la Mare de Déu dels Torrents fa més de 50 anys expliquen a aquest diari que era habitual fer-ho en episodis de secada. Primer els feligresos de la parròquia demanaven la pluja durant tres dies seguits. Si no plovia durant aquests dies, llavors es convocava a la comarca que incloïa els veïns de Cint, l’Espunyola, Montmajor, Montclar, Sant Feliu de Lluelles i Pegueroles per celebrar un altre cop la cerimònia. Si no tenia èxit es repetia, però en aquest cas, a Serrateix. En el cas que plogués durant aquests dies, els feligresos duien a terme una cerimònia idèntica a l’església de la Mare de Déu dels Torrents per tal d’agrair l’arribada de les precipitacions.

La relació de l’església de la Mare de Déu dels Torrents amb les pregàries per demanar pluja venen de molt enrere, però va ser l’any 1920 quan el bisbe de Solsona natural de Casserres, Valentí Casellas, va decidir regularitzar com s’havien de fer les pregàries públiques en temps de necessitat. De fet, cada mes de maig es feien pregàries públiques per a tot tipus de necessitats, sobretot de l’aigua. En aquest sentit era habitual que ho demanessin també pobles de l’entorn com Viver, Sant Esteve de Ripoll, Tentellatge o Sant Sadurní de Montmajor, entre altres.

Hi ha documents que apunten que al segle XII i XIII ja hi havia una comunitat de clergues que donaven servei al culte de la Mare de Déu dels Torrents. El nom, tot i estar lligat amb l’aigua, prové del fet que la marededeu va ser trobada en un torrent de la zona.

La Mare de Déu dels Torrents

La Mare de Déu dels Torrents es troba representada a l’església de Sant Martí de Correà, santuari del segle XVII (amb culte des del segle IX i alguns vestigis d’una construcció romànica), per una talla romànica del segle XIII. Ha gaudit de molta devoció a la zona i ha estat invocada especialment en els moments de sequera, com l’actual. Tot i que forma part del retaule barroc de Correà, abans presidia l’església dels Torrents. La imatge original no és la que sortirà en processó diumenge per demanar pluja sinó que serà una rèplica.

Els goigs per demanar la pluja

«Quan hem regat la terra/amb la suor dels nostres fronts/la collita se’ns esguerra/i se’ns eixuguen les fonts./ Mostreu que sou nostra mare/ en aquests tristos moments./ Oh dolça esperança nostra!/S’estan morint els sembrats/Amb una mirada vostra/reviuran els camps i els prats». Aquests són alguns dels versos dels goigs de la Mare de Déu dels Torrents, que recullen la veneració durant segles dels veïns de la zona, que la invocaven sovint per demanar la pluja. Aquesta tradició molt estesa al nostre país es va anar perdent a partir dels canvis que l’església va introduir en el Concili Vaticà II.

De totes maneres, l’Església manté tota la litúrgia per fer la processó de rogatives, amb les seves lletanies. Diumenge, 26 de març, es farà aquesta cerimònia i processó, que tindrà també una celebració eucarística presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa.

Un conseller d’ICV es va encomanar el 2008 a la Moreneta per l’episodi de sequera

Francesc Baltasar, que va ser conseller de Medi Ambient per ICV durant la greu sequera que hi va haver a Catalunya l’any 2008, va demanar a la Moreneta que fes ploure per tal de revertir la situació que patia el país.

Baltasar, antic dirigent comunista i obertament declarat agnòstic, va encomanar-se a la Mare de Déu de Montserrat aprofitant la seva presència al monestir pel funeral de l’exabat Cassià Maria Just. «Saps que sóc agnòstic, però si pots fer-hi alguna cosa, fes-la», va dir-li el llavors conseller de Medi Ambient a la Moreneta.

La petició de Baltasar es va fer durant l’episodi més extrem de la sequera i envoltat de crítiques per la seva gestió de la situació. Però uns dos mesos després van començar a arribar les pluges que van permetre millorar la situació fins que es va donar per tancat l’episodi de sequera.