L’última cerimònia litúrgica a Manresa per a l’arribada de pluges es va celebrar l’any 1953

A Manresa era habitual celebrar grans cerimònies per demanar l’arribada de pluges en episodis de sequera. L’última de la que es té constància a la capital del Bages, però, es va celebrar l’any 1953.

«Quan no plovia, aquí feien un gran cerimonial», explica a Regió7 l’historiador manresà, Francesc Comas. El cerimonial que s’havia de seguir per aconseguir l’arribada de la pluja mitjançant pregàries estava perfectament regulat. De fet, era el mateix alcalde i els regidors de l’Ajuntament qui donaven avís a la comunitat de canonges de la Seu perquè comencessin el procediment. Primer es feia una processó de les relíquies dels Cossos Sants i el Sant Crist de la Sang. Si continuava sense ploure, es treia Sant Salvador - patró de la pagesia- de l’església del Carme juntament amb la Nostra Senyora de Valldaura. Junts anaven en processó fins la Seu de Manresa. Quan es baixava el Sant Crist, havien de ser-hi presents l’alcalde de la ciutat, el regidor més antic i el secretari, que era qui anotava l’hora, dia, mes i any en què es feia la rogativa.

Comas explica que durant el segle XIX la imatge de Sant Salvador va ser portada pels carrers de Manresa un total de dotze vegades per demanar que plogués. L’historiador apunta tambéque llavors es feien processons per diverses problemàtiques i que se n’havia arribat a fer alguna per demanar que deixés de ploure després d’haver demanat prèviament que plogués.

Fonts del bisbat de Solsona expliquen també que era habitual fer manifestacions rogatives davant de diverses problemàtiques com la manca d’aigua. A Cardona, per exemple, les relíquies dels Sants Màrtirs Celdoni i Ermenter eren portades a la capella del Pont de Sant Joan a tocar del riu Cardener. Altres pobles també visitaven de forma extraordinària o ordinària un santuari per demanar la pluja com el cas de Saldes anant a Gresolet, la Vall de Lord al santuari del mateix nom o el sud del Solsonès al santuari del Miracle. En resum, totes les poblacions catalanes tenien alguns sants invocats especialment per la pluja.